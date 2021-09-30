Kayseri'den kısa kısa

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi ana desteğinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından düzenlenen 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi'nde Kayseri Şeker, "Düşük Karbon Kahramanı" oldu.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül 2021'de gerçekleştirilen zirvede, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından sera gazı salımlarını azaltıp karbon ayak izini düşürerek, ülkenin iklim krizine karşı direnç kazanmasına etki eden 72 proje arasından 30 projeye "Düşük Karbon Kahramanı" ödülü verildi.

Zirvede "En Yeşil Şeker Kayseri Şeker" projesi 72 aday arasından kimya dalında "Düşük Karbon Kahramanı" oldu.

Bu proje Kayseri Şeker Ar-Ge merkezinde TÜBİTAK desteği ile yürütüldü.

Abdullah Gül Üniversitesi öğrencilerine TEKNOFEST'ten 2 ödül

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), makine mühendisliği öğrencileri Muammer Kılçık, Derya Değirmenci, Bahri Erkam Yaylamaz ve Merve Irmak, takım halinde katıldıkları TEKNOFEST'te düzenlenen yarışmada birincilik ödülü aldı.

Bilgisayar mühendisliği öğrencisi Süleyman Poyraz da bireysel katıldığı yarışmada 2. oldu.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 2021 TEKNOFEST'te katılan AGÜ öğrencileri, iki ayrı yarışmada dereceye girerek ödül kazandı.

Öğrenciler Kılçık, Değirmenci, Yaylamaz ve Irmak'tan oluşan VEGA takımı, TUSAŞ'ın yürütücüsü olduğu Helikopter Tasarım Yarışması'nda birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

DEAF Olimpik İşitme Engelliler Tekvando branşı sporcularından başarı

MELMEK'te eğitim gören DEAF Olimpik İşitme Engelliler Tekvando branşı sporcuları, 6. President's Cup Europe G-1 Avrupa Kupası'nda 5 önemli madalya kazandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İstanbul'da yapılan kupada pomse dalında yarışan Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcularının işitme engelli branşında olmalarına rağmen sağlamlarla yarışarak uluslararası turnuvaya damga vurduklarını kaydetti.

Türkiye'nin 8. büyük mahallesine yakışacak meydan

Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projeyle Mevlana Mahallesi Anayurt Meydanı yenilenecek.

Yaklaşık 84 bin nüfusu ile Kayseri'nin en büyük, Türkiye'nin ise 8. büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi'ndeki 20 bin metrekarelik alanda yapılacak çalışmayla bölgenin çehresi baştan aşağı değişecek ve daha fonksiyonel bir meydan oluşturulacak.