Kayseri'den kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'den kısa kısa

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'den kısa kısa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi ana desteğinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından düzenlenen 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi'nde Kayseri Şeker, "Düşük Karbon Kahramanı" oldu.

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi ana desteğinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından düzenlenen 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi'nde Kayseri Şeker, "Düşük Karbon Kahramanı" oldu.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül 2021'de gerçekleştirilen zirvede, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından sera gazı salımlarını azaltıp karbon ayak izini düşürerek, ülkenin iklim krizine karşı direnç kazanmasına etki eden 72 proje arasından 30 projeye "Düşük Karbon Kahramanı" ödülü verildi.

Zirvede "En Yeşil Şeker Kayseri Şeker" projesi 72 aday arasından kimya dalında "Düşük Karbon Kahramanı" oldu.

Bu proje Kayseri Şeker Ar-Ge merkezinde TÜBİTAK desteği ile yürütüldü.

Abdullah Gül Üniversitesi öğrencilerine TEKNOFEST'ten 2 ödül

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), makine mühendisliği öğrencileri Muammer Kılçık, Derya Değirmenci, Bahri Erkam Yaylamaz ve Merve Irmak, takım halinde katıldıkları TEKNOFEST'te düzenlenen yarışmada birincilik ödülü aldı.

Bilgisayar mühendisliği öğrencisi Süleyman Poyraz da bireysel katıldığı yarışmada 2. oldu.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 2021 TEKNOFEST'te katılan AGÜ öğrencileri, iki ayrı yarışmada dereceye girerek ödül kazandı.

Öğrenciler Kılçık, Değirmenci, Yaylamaz ve Irmak'tan oluşan VEGA takımı, TUSAŞ'ın yürütücüsü olduğu Helikopter Tasarım Yarışması'nda birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

DEAF Olimpik İşitme Engelliler Tekvando branşı sporcularından başarı

MELMEK'te eğitim gören DEAF Olimpik İşitme Engelliler Tekvando branşı sporcuları, 6. President's Cup Europe G-1 Avrupa Kupası'nda 5 önemli madalya kazandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İstanbul'da yapılan kupada pomse dalında yarışan Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcularının işitme engelli branşında olmalarına rağmen sağlamlarla yarışarak uluslararası turnuvaya damga vurduklarını kaydetti.

Türkiye'nin 8. büyük mahallesine yakışacak meydan

Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projeyle Mevlana Mahallesi Anayurt Meydanı yenilenecek.

Yaklaşık 84 bin nüfusu ile Kayseri'nin en büyük, Türkiye'nin ise 8. büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi'ndeki 20 bin metrekarelik alanda yapılacak çalışmayla bölgenin çehresi baştan aşağı değişecek ve daha fonksiyonel bir meydan oluşturulacak.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğuyla bir kez daha reddedildi

İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğuyla bir kez daha reddedildi

 Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu hattı yerle bir edildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı

Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu hattı yerle bir edildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı

 Görüntüleri olay olmuştu! Gece kulübünde güvenliğin parmağını koparan kadın için 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Görüntüleri olay olmuştu! Gece kulübünde güvenliğin parmağını koparan kadın için 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Mustafa Keser
Spor Balotelli Valentin Rosier Fatih Terim Stefan Kuntz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:39:39. #1.11#