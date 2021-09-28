Kayseri'den kısa kısa

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, KASKİ çalışmalarını denetleyerek Genel Müdür Özgür Özdemir'den bilgi aldı.

Büyükkılıç, daha sonra 185 Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşların talep ve temennilerini dinleyip çözümü için ilgili birimlere iletti. Vatandaşlar da memnuniyetlerini ifade ederek Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesine ödül

Kocasinan Belediyesinin, "2020 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda 2 çalışması, uygulama ödülüne layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından İstanbul'da düzenlenen yarışmada Kocasinan Belediyesi ödül sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarı ve proje ödülünün ardından uygulama ödülü aldıklarını belirtti.

Tarihi ve kültürel eserleri gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz çalışmalarda kültürel mirasımızın gün yüzüne çıkarılması, gelecek nesillere aktarılması, yeniden hayata kazandırılması ve vatandaşların hizmetine sunulmasıdır. Bu yıl uygulama ödülü kazandığımız Güneşli Jandarma Konağı, Kocasinan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından yeniden aslına uygun restore edildi ve en kısa zamanda açılışını yaparak, hemşehrilerime jandarma konağı olarak hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca yapımı 1241- 1242 yıllarına ait olan Hızır İlyas Köşkü diye bilinen tarihi mekanı restore ettik. Gök Gözlem Evi haline dönüştüreceğimiz tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. Kültür mirasımıza sahip çıkmaya, tarihi eserlerimizi korumaya devam edeceğiz ve bizden sonraki kuşaklara aktaracağız. İnşallah yeni ödülleri Kayseri'mize getirme noktasındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Mazlumder üyeleri bir araya geldi

Mazlumder Kayseri Şube üyeleri kahvaltı programında bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.

Öğretmenevinde yapılan toplantıya yöneticiler, üyeler ve konuşmacı olarak davet edilen İncesu İlçe Müftüsü Adem Bozkurt katıldı.

Şube Başkanı Ahmet Taş açılış konuşmasında, Türkiye'de ve dünyada yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda Mazlumder'in duyarsız kalamayacağını, sorumluluk anlayışı ile bu konuların takipçisi olduklarını dile getirdi.

İncesu Müftüsü Adem Bozkurt da erdemli insanın dürüst, adaletli ve sorumlu olması gerektiğini ifade etti.