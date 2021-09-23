Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte hareket etmeye özen gösteren vatandaşları ödüllendirdi.

Büyükşehir Belediyesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Spor AŞ çalışanları, şehir merkezinde yürüyen merdiven yerine normal merdiveni tercih eden vatandaşlara sürpriz yaparak ödül verdi.

Spor AŞ çalışanları ayrıca "Arabasız Gün Etkinliği" düzenleyerek iş yerlerine özel araç kullanmaksızın yürüyerek, bisikletle ve toplu taşıma ile ulaşım sağladı.

Bilim Merkezi, TEKNOFEST'te

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Merkezi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yerini aldı.

Kayseri Bilim Merkezi, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e standını kurdu

Festivalde, TÜBİTAK standında 5 kişilik ekip ile yer alan Kayseri Bilim Merkezi, yapılan atölyeler ile robotik setleri katılımcılara tanıttı.

Kardeş şehir protokolü imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye ile Libya ilişkilerinin geliştirilmesi için, sanayi, ticaret ve kültürel alanlar başta olmak üzere ilişkilerin çok yönlü güçlendirilmesi kapsamında liman kenti Misurata ile kardeş şehir protokolü imza törenine katıldı.

Alaman Resort'ta gerçekleşen imza törenine Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve iş insanlarının yer aldığı heyetin yanı sıra, Libya İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Sanayi Bakan Yardımcısı, Libya Büyükelçisi Kenan Yılmaz ve Misurata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler ile Misurata Belediye Başkanı Mahmoud Sgutri'nin heyeti katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, Misurata şehriyle kardeş olmanın heyecanını yaşadıklarını, iki kentin birbirine benzediğine bizzat şahit olduklarını ifade etti.

Kayseri'nin bölgesinde bir cazibe merkezi olduğundan bahseden Başkan Büyükkılıç, "Türkiye ile Libya'nın kadim dostluğunu pekiştirmek amacıyla yerel ve belediye bazında Misurata ile kardeşliğimizi oluşturarak buna katkı sağlamayı amaçladığımızı ayrıca paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

Misurata Belediye Başkanı Mahmoud Sgutri de başta Büyükkılıç olmak üzere kardeş şehir Kayseri heyetini, Misurata'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından 14 maddelik kardeş şehir protokolü, her iki başkan tarafından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak imzalandı.

Protokol kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Misurata Belediyesi, kültürel bilgi, bilim, teknoloji, ekonomi, sanayi, planlama, sanat, çevre, sağlık, eğitim, spor, turizm gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla çalışma yürütecek.