Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşilhisar ilçesine, 4 milyon 700 bin 804 TL yatırım bedeli ile toplam uzunluğu 18 kilometre olan kanalizasyon kolektör hattı imalatı gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün kente en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Kentin ihtiyaçları ve vatandaşların memnuniyetleri esas alınarak belirli bir plan-program kapsamında hazırlanan projelerin tek tek hayata geçirildiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İlçelerimiz bizim için çok önemli. Kentimizin tanıtımı ve gelişimi için olmazsa olmaz niteliğinde. Bu bilinçle gerek altyapı gerek üst yapı anlamında gücümüz yettiğince, imkanlar doğrultusunda iyi niyetli olarak bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Her ilçemizin ayrı bir yeri var. Yeşilhisar ilçemizde gerek turizme gerek ekonomiye sağladığı katkısı ile yeri çok ayrı. Bu anlamda bizler de bu şirin ilçemizi daha yaşanabilir kılma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılacak olan bu önemli yatırım ile hem vatandaşlarımız hem de doğal yaşam nefes alacak."

4 milyon 700 bin 804 TL yatırım bedeli ile kısa bir süre sonra hayata geçirilecek olan proje sayesinde Kuşçu, Kayadibi, Kovalı ve İçmece mahallelerinden toplanacak atık sular, Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne aktarılacak.

Talas'ta okulların spor salonları yenileniyor

Talas Belediyesi, okullardaki spor alanlarını yenileyerek öğrencilerin hizmetine sundu.

Başlatılan program kapsamında Talas genelinde yer alan eğitim kurumları içerisindeki basketbol ve futbol sahaları baştan aşağı yenilendi.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden okul yöneticileri ve öğretmenler de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın eğitime her zaman katkı sağladığını belirtti.

Talas Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selçuk Erdem, her türlü taleplerinin anında cevaplandığını belirterek okula dair tüm eksikliklerin giderildiğini kaydetti.

KAYÜ'den illüstrasyon yarışması

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), 2021 yılı İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında illüstrasyon yarışması düzenliyor.

Katılımın herkese açık olduğu ve adayların serbest teknik kullanarak en çok iki çalışma ile katılabileceği yarışmaya, son başvuru tarihi 1 Kasım 2021 olarak belirlendi.

Katılımcılar yarışma için detaylı bilgiye Kayseri Üniversitesi'nin web sayfasındaki "İllustrasyon.kayseri.edu.tr" adresinden ulaşabilecek.