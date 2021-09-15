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Kayseri'den kısa kısa

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden oluşan ekip, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ili Bozkurt ilçesinden döndü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden oluşan ekip, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ili Bozkurt ilçesinden döndü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bozkurt ilçesinden gelen ekip, Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nda karşılandı.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selman Sürmelioğlu, afet bölgelerinden gelen ekiple bir süre görüşerek, oradaki son durumla ilgili bilgi aldı.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri işbirliği ile 8 kamyon, 6 iş makinası ve iki tamir ekibi ile afet bölgesinde görevlerini başarıyla tamamladıklarını ve kente döndüklerini belirten Sürmelioğlu, "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz olmak kaydıyla Kastamonu'da gerçekleşen ve bir daha olmasını temenni etmediğimiz sel afetine yardımcı olan arkadaşlarımız sağ salim Kayseri'ye dönüş yaptılar. Mümkün olduğu kadar, elimizden geldiğince o bölgeye yardımcı olduk. 8 kamyon, 6 bobcat iş makinası ve iki tamir ekibimiz ile birlikte kaymakam ve AFAD yetkilileri ile işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde oradaki yarayı sarmaya emek verdik." ifadelerini kullandı.

Kocasinan'da eski binaların yıkımı devam ediyor

Kocasinan Belediyesi'nin Uğurevler Mahallesi'nde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında eski binaların yıkımı devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, dönüşüm çalışmalarının Uğurevler Mahallesi'ni daha da güzelleştirdiğini belirtti.

Bölgeyi daha modern bir yapılaşmayla şekillendirdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, ilçeyi geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini kaydetti.

Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biri. Çalışma programımız kapsamında ekiplerimizle birlikte gece-gündüz demeden hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Eskimiş, ömrünü doldurmuş, artık gelecekte hizmet veremeyecek eski binalarımızı yıkıp, onların yerine daha güzellerini inşa ediyoruz. Yıkım işlerinin ardından gelişmeleri sürekli takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çimenli Caddesi'ndeki yol çalışmaları tamamlandı

Talas Belediyesinin Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Çimenli Caddesi'nde başlattığı yol çalışmaları sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, altyapısı yenilenen yolun çevre düzenlemesi, yaya yolu ve kaldırım yenileme çalışmaları da tamamlandı.

Son olarak yol çizgileri çekilen 715 metre uzunluğa sahip caddede, genişlik 10 metreden 12 metreye çıkarılırken, çalışmalar sırasında 2 bin ton asfalt kullanıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe genelindeki hizmetlerin durmaksızın devam ettiğini belirterek ulaşım ağı ve yol konusuna ayrı önem verdiklerini kaydetti.

Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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