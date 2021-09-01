Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü borcu olan aboneler için başlatılan yapılandırma sürecinin 30 Eylül 2021 olarak yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü borcu olan aboneler için başlatılan yapılandırma sürecinin 30 Eylül 2021 olarak yeniden düzenlendiğini bildirdi.

KASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, kamuya borcu bulunan abonelere kolaylık sağlamak için yürürlüğe konulan kanun kapsamında borç yapılandırma son başvuru tarihinin daha önce 31 Ağustos 2021 olarak açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kanunda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihinin 1 ay ertelendiği ve 30 Eylül 2021 mesai bitimine kadar uzatıldığı kaydedildi.

Kocasinan Belediyesinden ihale

Kocasinan Belediyesi, 16 taşınmaz için düzenlenen ihalelerde toplam 23 milyon 686 bin lira gelir elde etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak belediye hizmet binasının otoparkında yapılan ihalelere ilgi yoğun oldu.

Encümen huzurunda açık artırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, Erkilet Generalemir Mahallesi'nde 4 konut alanı, Esentepe Mahallesi'nde 4 konut alanı, Şeker, Ertuğrulgazi ve Pervane mahallelerinde 2'şer konut alanı, Yıldızevler ve Erkilet mahallelerinde birar konut alanı olmak üzere toplam 16 taşınmaz satışa sunuldu.

Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın daha çok değerlendiğini ifade eden Çolakbayrakdar, hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin daha da artırılması için gayret ettiklerini belirtti.

KAYMEK sergisi ilçelerde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ'nin el emeği göz nuru sergileri, ilçe ilçe vatandaşla buluşuyor.

Medeniyetin Dehası Mimar Sinan sergisi Develi'de, Kainatın Kalbi Kabe-i Muazzama sergisi Yahyalı'da ve Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı sergisi ise Yeşilhisar'da ilçe sakinlerinin beğenisine sunuldu.

KAYMEK sergileri, ilçelerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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