Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte bir ilke imza atarak plaj futbolunu sporseverlerin hizmetine sunduklarını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte bir ilke imza atarak plaj futbolunu sporseverlerin hizmetine sunduklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, denizi olmayan kente, Spor AŞ tarafından plaj futbolu sahası yapıldığını belirtti.

Sahanın Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde hizmete sunulduğunu anlatan Büyükkılıç, "Zevkli ve görselliği olan plaj futbolunu vatandaşlarımıza kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Plaj futbolu sahasının saat ücretinin 50 lira olarak belirlendiği belirtildi.

Büyükkılıç, karatecileri ağırladı

Türkiye Karate Federasyon Başkanı Mehmet Kör ve beraberindeki heyet, Başkan Memduh Büyükkılıç'ı makamınrda ziyaret etti.

Mehmet Kör, ziyarette, Başkan Büyükkılıç'a, kentte düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası hakkında bilgiler verdi.

Büyükkılıç da şampiyonanın kentte yapılıyor olmasının, federasyonların Kayseri'yi önemsediklerinin göstergesi olduğunu belirterek, bu tür şampiyonaların kent ekonomisine de katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

Sahabiye yenileniyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi'ndeki yenileme çalışmaları kapsamında kaldırım, otopark, park, altyapı, asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını denetledi.

Çolakbayrakdar, bu yıl içerisinde Kayseri ve Kocasinan'ın çehresini değiştiren 63 noktada çalışma yaptıklarını ve 16 noktadaki çalışmanın sürdüğünü belirtti.

Kocasinan'ın herbir bölgesini kalkındırmaya, yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerine dikkat içeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediyeler açısından hareketli dönem olan yaz mevsiminde verimli çalışmaların olduğu günleri yaşıyoruz. Bu doğrultuda Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak'ta son etap çalışmasını yapıyoruz. Burada kaldırım yenilenmesi, otopark yapılması ve park yapımı çalışmalarımız da devam ediyor. Bugüne kadar 63 noktada tamamlamış olduğumuz çalışmalarımız oldu. Bugün itibarıyla 16 noktada asfalt, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bunları tamamlayıp, programımız dahilinde yeni yerlere başlayarak, sezonun sonuna kadar, Kocasinan'ımızın her köşesinde yenileme çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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