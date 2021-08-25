Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin yaklaşık 1100 öğrenciye tercihlerini doğru yapmaları için ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin yaklaşık 1100 öğrenciye tercihlerini doğru yapmaları için ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler için tarihi Kayseri Kalesi içerisinde kurulan çadırlarda, rehber öğretmenleri tarafından tercih desteği sağlandı.

Uzman tercih danışmanları, öğrencilere üniversite ve bölüm tanıtımları konusunda bilgilendirmeler yaparak, doğru tercih yapmaları hususunda yardımcı oldu.

Rehberlik ve danışmanlık hizmetinden faydalanan öğrenciler, hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve KAYMEK ekibine teşekkür etti.

Başkan Nursaçan, Kayseri SMMMO'nın toplantısına katıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Nursaçan, "Yapılandırma ve matrah artırımı" konulu toplantıda, ülke olarak koydukları hedeflere ulaşabilmek için bir ve beraber olarak, birbirlerine güç vereceklerini kaydetti.

Toplantıya, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya ve oda üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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