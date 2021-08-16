Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın "akıllı şehir" projelerinden "kayseri.com.tr" adresindeki internet sitesi, kent hakkında bilgi edinmek isteyen yerli ve yabancı turistlere yol gösteriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın "akıllı şehir" projelerinden "kayseri.com.tr" adresindeki internet sitesi, kent hakkında bilgi edinmek isteyen yerli ve yabancı turistlere yol gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın talimatıyla hayata geçirilen proje sayesinde Kayseri tüm yönleri ile tanıtılıyor.

Site, ilin doğal ve tarihi yerlerinin yanı sıra gastronomi, kültür ve turizm gibi pek çok konuda bir turizm rehberi görevi üstleniyor.

Başkan Yalçın'dan yerinde tespit gezileri

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yerinde tespit gezilerine yeniden başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir ara verilen inceleme gezilerine yeniden başlayan Yalçın, günün ilk ışıklarıyla birlikte başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle beraber Mevlana Mahallesi'ndeki Karadut Parkı'ndan başlayarak bölgedeki yol, kaldırım, park ve istinat duvarı incelemesinde bulundu.

Daha sonra Anayurt Tramvay Hattı üzerinde Talas Belediyesi tarafından yapılacak çalışmaları denetleyen Yalçın, Mevlana Mahallesi 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde kurulan aşı uygulama çadırını da ziyaret etti.

Uğurevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını ve dönüşümle bölgeye kazandırılacak olan 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli anaokulunun çalışmalarını inceledi.

Dönüşümle birlikte her mahallenin daha çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Çolakbayrakdar, "Bütün gayretimiz, ilçenin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımızın daha huzur içerisinde yaşayabileceği bir Kocasinan'ı inşa edebilmektir." ifadesini kullandı.

Bölge sakinleri ise mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya