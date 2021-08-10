Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 28 kromozomu ile genetiği bugüne kadar bozulmadan gelen ata tohumu "gacer buğdayı"nın yetiştirildiği toprakları ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 28 kromozomu ile genetiği bugüne kadar bozulmadan gelen ata tohumu "gacer buğdayı"nın yetiştirildiği toprakları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, gacer buğdayı üreticisi 62 yaşındaki Doğan Özdemir'i Develi ilçesi Epçe Mahallesi'ndeki değirmeninin de bulunduğu evinde ziyaret ederek, hasat hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Epçe Mahallesi'nin, gacer buğdayının üretildiği bölge olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, gacer ekmeğinin kentin gastronomisine kazandırılmasına vesile olan Özdemir'e teşekkür etti.

Özdemir de tamamen organik olan gacer tohumu, unu, nişastası, erişte pilavları ile gacer unundan yapılan ürünleri tanıttı.

Büyükşehir Belediyesinden Sarıoğlan ilçesine konforlu ulaşım

Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçe merkezinde deforme olan yollara sıcak asfalt kaplama çalışması yapıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca deforme olan yollar sıcak asfalt kaplama yapılarak yenilenecek. Çalışmaların sonunda tarihi Şahruh Köprüsü yoluna 1350 ton, Ilıca yoluna 3 bin 250 ton, Bayraklı yoluna 3 bin 900 ton ve Palas içi yol için 5 bin ton asfalt kullanılacak.

Yapılan bu çalışmalar için toplam 13 bin 500 ton asfalt kullanılacak, 5 milyon 400 bin TL harcama yapılacak.

Kocasinan Belediyesinden "Hoş Geldin Bebek Projesi"

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan ailelere destek oluyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kültürel ve sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak vatandaşların her anında yanında yer aldıklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesinden "Hoş Geldin Bebek Seti" almak isteyen ilçe sakinlerinin, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya