Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, temmuz ayı boyunca 95 bin çağrıya cevap verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, temmuz ayı boyunca 95 bin çağrıya cevap verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alo 153 İletişim Merkezi, sorunların giderilmesi ve vatandaşlar tarafından gelen anlık soruların yanıtlanması amacıyla 7 gün 24 saat başvuruları anında değerlendiriyor.

Alo 153 İletişim Merkezi'nde temmuz ayı boyunca 95 bin çağrıya cevap verildi ve çözüm üretildi. Görüşmelerde ulaşım hizmetleri, bilgi işlem hizmetleri, sevimli dostlara mama yardımı ve altyapı hizmetleri en çok gelen konular arasında yer aldı.

İletişim merkezi, birebir telefon görüşmelerinin yan sıra web forumu ve whatsapp hattından gelen talepleri de kayıtlara alıyor.

Hayati İnanç, Kayseri'de söyleşiye katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Hayata Şiirden Bakmak" adlı söyleşiye yazarı Hayati İnanç katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşiye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ve davetliler katıldı.

Kayseri'nin büyük bir şehir olduğunu, sadece ticaretle değil, ilim şehir olarak da bilindiğini belirten İnanç, "Ticaret şehri olarak bilinir ama o işin en sığ kısmı. Yoksa Kayseri çok ciddi, çok büyük bir ilim şehridir." ifadelerini kullandı.

Antika Pazarı ilgi görüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Antika Pazarı'na meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk" sloganıyla başlatılan ve her ayın ikinci pazar günü kurulan Antika Pazarı, antika meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.

El yapımı sanat eserlerinden tespihlere, halı ve kilim çeşitlerinden saat, plak, matbu yayın ve eski ev aletlerine kadar çok geniş bir yelpazede ürünlerin sergilendiği pazarı gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hem satıcılarla hem de alışveriş yapan antika meraklıları ile sohbet etti.

Talas'ta yine geçmişe yolculuk yaptıran bir gün yaşadıklarını belirten Yalçın, pazarın, geçmişin ruhunu yansıtan bir organizasyon olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan