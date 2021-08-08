Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı, Tomarza, Sarız, Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde yol çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı, Tomarza, Sarız, Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde yol çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Pınarbaşı ilçesi Çaybaşı Mahallesi ile Tomarza ilçesi Avşarsöğütlü Mahallesi'ne baks ve ricat yapımı, Sarız ilçesi Kırkısrak Köprüsü tamiri, Yahyalı ilçesi Senirköy Mahallesi'ne birinci kat sathi kaplama ile Bünyan ilçesi ikinci yol bağlantısı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kırsal yollarda toplam 41 milyon TL bedelle 605 kilometrelik yolda asfalt çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Büyükkılıç, tüm ilçe belediye başkanları ile ilçelerin talepleri için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

KASKİ'den Molu Mahallesi'ne yeni sondaj kuyusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Molu Mahallesi'nde açtığı yeni sondaj kuyusu sayesinde özellikle yaz aylarında yüksek kotlarda ortaya çıkan su sıkıntısına son verdi.

Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesi'nde artan hane sayısı ile özellikle yaz aylarında zaman zaman yaşanan içme suyu yetersizliğini ortadan kaldırmak için başlatılan yeni sondaj kuyusu projesi tamamlandı.

Uzun yıllar bölge halkına kesintisiz ve daha da kaliteli iletim sağlayacak olan sondaj kuyusu saatte 38 ton üretim sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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