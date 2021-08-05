Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Dr. Figen Gürbeden, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Dr. Figen Gürbeden, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Koyuncu ve Gürbeden'e 112 Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak ile nöbetçi doktor Oktay Karacalar eşlik etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Koyuncu, 112 Acil Sağlık Merkezi çalışanlarının zamana karşı yarıştığını belirtti.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün önemli bir hizmet verdiğini anlatan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Buraya gelen çağrılar ilk olarak ön alıcılar tarafından süzülüyor. Yapılan değerlendirmenin ardından asılsız ve gereksiz olduğu tespit edilen çağrılar ilgili birime ulaşmadan sonlandırılıyor. Bu bizim için önemli bir gelişme. Tabii burada da hatların gereksiz meşgul edilmesi bir başka vatandaşımızın acil çağrısına geç cevap verilmesine sebebiyet verebilmekte. Bu da arzu edilmeyen can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Bu yüzden her ne olursa olsun acil çağrı numarası gereksiz ve asılsız aranmamalıdır. Onların bu özverili çabasına bir teşekkür amacı ile bugün buradayız."

Başkan Yalçın kırsal mahalleleri denetledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerde yapılması planlanan çalışmaları denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yalçın, Kepez ve Başakpınar mahallelerinde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili denetlemelerde bulundu.

Yalçın, Talas Belediyesi ve DSİ 12. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen sulama göletinde, 24 derslikli okul inşaatında ve Başakpınar Mahallesi için planlanan mezar yerlerinde incelemelerde bulundu ve ilgililerden bilgi aldı.

İlçenin dört bir yanında kırsal mahalleleri kalkındırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten yalçın, çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini aktardı.

Hacılar'da 9 arsa satıldı, 2 iş yeri kiraya verildi

Kayseri'de mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait 9 arsanın satışı ile 2 iş yerinin kiralanması için ihale gerçekleştirildi.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ihaleye, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti.

Özdoğan, ihalenin Hacılar için hayırlı olmasını temenni ederek, belediye olarak farklı mahallelerde satılan arsaların ve kiralanan iş yerlerinin gelirlerinin yatırıma dönüşeceğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın okul inşaatını denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Vali Şehmus Günaydın, yapımı devam eden Ahmet-İlmiye Büyükkılıç okulu inşaatını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Günaydın inşaatı eylül ayında tamamlanacak olan 24 derslik okulda incelemelerde bulundu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Günaydın, bölgenin çok kaliteli bir okula kavuşacağını belirtti.

Başkan Büyükkılıç da öğrencilerin daha nitelikli eğitimle buluşmasını amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün