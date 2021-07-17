Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyüksimitci, mesajında, Kurban Bayramı'nın barış, huzur ve refaha vesile olmasını diledi.

Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Zor şartlarda yaşayan Müslümanların ve bütün insanlığın huzura ve insanca yaşam şartlarına bir an önce kavuşması en büyük temennimizdir. Bayram sürecinde birçok vatandaşımız yakınlarını görmek amacıyla yollarda olacaklar. Bayram sevinçlerinin acıya dönüşmemesi için, akraba ziyaretlerine ya da tatil beldelerine gidecek vatandaşlarımızı seyahatlerinde trafik kurallarına duyarlı olmaya davet ediyorum."

Başkan Yalçın, kurban satış ve kesim alanını denetledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın kurban satış ve kesim yerlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Reşadiye Mahallesi Eski Stadyum alanında oluşturulan kurban satış ve kesim yerini denetleyen Yalçın, kurban satıcıları ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, "Biz, pazar yeri olarak yalnızca Reşadiye'deki kurban yerini hazırladık. Burada kurban satıcılarımızı da dolaştık, hepsi bize bu hizmetten dolayı teşekkürlerini ilettiler." ifadelerini kullandı.

Dilencinin üstünden 1025 lira çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde dilencilik yaparken yakalanan bir kişinin üzerinden 1025 lira çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların duygu istismarı yapan dilencilere itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.

Cami Kebir Camisi önünde dilencilik yapan kişinin üst aramasında 1025 lira çıktı.

Dilenci kadına, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereği "İdari Yaptırım Karar Tutanağı" düzenlendi.

Gülsoy'un bayram mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülsoy, mesajında, Kurban Bayramı'nın bu yıl da yeni tip koronavirüs salgını gölgesinde kutlanacağını belirtti.

Bayramların birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu hatırlatan Gülsoy, "Kurban Bayramı'nın bu karanlık tünelden çıkışın, ekonomide toparlanmanın, güzel günlerin habercisi olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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