Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan, Felahiye, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini 2022-2023 yılına kadar doğal gaz ile buluşturacakları müjdesini verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan, Felahiye, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini 2022-2023 yılına kadar doğal gaz ile buluşturacakları müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Özvatan İlçe Başkanlığı tarafından Melikgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Özvatanlılar Buluşması"na katılan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, 4 ilçeye doğalgaz müjdesi verdi.

2022-2023 yılına kadar Özvatan, Felahiye, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini doğal gaz ile buluşturacaklarını belirten Büyükkılıç, "Bunu söylerken laf olsun diye söylemiyoruz. Önceki dönem enerji bakanımız Taner bey ile BOTAŞ genel müdürüyle, EPDK daire başkanıyla, SOCAR dediğimiz Kayserigaz'ın ana firması Azerbaycanlı kardeşlerimize ait firma yetkilisi ile yaptığımız video konferans toplantısı ve sonrasında yönetim kurulunda olayı netleştirdik ve çalışmalarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Programa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Özvatan Kaymakamı Eray Gürsoy, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, AK Parti İl Başkanvekili Fatih Üzüm, AK Parti Özvatan İlçe Başkanı Erkan Bulut ve vatandaşlar katıldı.

Talas ilçesinde yatırımlara 3,4 milyon liralık yeni kaynak

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 4 villa parseli düzenlenen açık artırma ihale ile satıldı.

Talas Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanacağı arsa satışından 3 milyon 432 bin lira gelir elde edildi.

Çolakbayrakdar, kurban kesim yerlerinde incelemede bulundu

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmesi için çalışmalarını tamamladı.

İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hazırlıkları tamamlanan Erkilet Bülbül Pınarı mevkisini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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