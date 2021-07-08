Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Dış Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Dış Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılacak olan ve aralarında Kayseri Üniversitesi'nin de bulunduğu 2018 yılında kurulan üniversitelere yönelik dış değerlendirme süreci kapsamında mentör bilgilendirme toplantısı çevrimiçi gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, toplantıda yaptığı konuşmada, YÖKAK tarafından yapılacak olan dış değerlendirme sürecini üniversite olarak iyi tamamlayacaklarına inandığını belirterek, "Süreçlerin farkında olmak ve süreçleri yönetmek önemli. Biz bu süreçleri üniversitemizin kurumsal temellerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulması bakımından önemsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz uygulamalar sayesinde üniversitemizin geleceği çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Toplantı katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile son buldu.

Vatandaşın bulduğu yaralı kartal tedaviye alındı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir vatandaşın yaralı bulduğu kartal tedavi altına alındı.

Sarıoğlan'da bir vatandaş, ayağından yaralı olarak bulduğu kartalı, bakımı ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Açlık ve susuzluktan yorgun da düşen kartal, ekipler tarafından gerekli baktım ve tedavisinin yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan hayvanat bahçesindeki veteriner hekime teslim edildi.

Yaralı kartal, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kayseri'de iş yerlerine yönelik aşıya teşvik kampanyası

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı iş yerlerine yönelik aşıya teşvik kampanyası, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli tarafından başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, işletmeleri ziyaret eden Benli, işletme sahiplerine ve çalışanlara gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Benli, kampanya kapsamında ilk gün 32 işletmenin kendilerine müracaat ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Düşük yoğunlukta da olsa yine günlük vakalarımız var ve ilimizde aşılama süreci devam ediyor. Aşılama sürecinde 910 bin doz aşı uyguladık ve bunu 1 milyon dozun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an ilimizde 102 aile sağlığı merkezimiz ve hastanelerimizin dışında kurduğumuz 43 mobil aşı ekibimizle aşılama faaliyetlerini sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bir an evvel aşılarını olmaya davet ediyorum. İlimizde en az 1 doz aşı yapılma oranı Türkiye ortalaması ile aynı, yüzde 58,5. Toplumsal bağışıklanmada farklı bir aşamaya geçmek için hızlı bir şekilde yüzde 67'nin üzerine çıkmamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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