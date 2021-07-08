Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışmalarını devam ettiriyor.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışmalarını devam ettiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, bayram öncesi temizlik yaparak, mezarlıkları hazır hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha huzurlu ve daha temiz bir şekilde geçirebilmesi için çalışmaları devam ettirdiklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Kurban Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ortamda gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizleniyor. Arife günü ve Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alıyoruz."

KASKİ Talas'ta çözüm odaklı projeyi tamamladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yağmur suyu hattı güçlendirme çalışmaları kapsamında, Talas'ta 1680 metre uzunluğundaki çözüm odaklı projenin yapımını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerin tüm noktalarına sağlıklı ve kaliteli içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapıları inşa etmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, sağlıklı kentlerin inşasında alt yapıların ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek, "Yapılan çalışma ile bir yandan mevcut kanalizasyon şebeke hattımızı güçlendirdik, diğer yandan yağmur suyu hattımızı kanalizasyon hattımızdan ayırdık. İnşallah bundan sonra bölgede her hangi bir sıkıntı ile karşılaşılmayacak. Bütün amacımız vatandaşlarımıza sorunsuz bir alt yapı ağı oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de asfalt yapımı için 41 milyon liralık ihale gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 605 kilometre yol için 41 milyon liralık ihale yaparak, ilçelerdeki kırsal mahalle yollarında asfalt çalışmalarına başladı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, asfalt çalışmaları kapsamında 41 milyon liralık ihaleyi gerçekleştirdi.

Yol güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla 605 kilometrelik asfalt çalışması yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal yollarda 605 kilometrelik satıh asfalt kaplama işi yaparak, ilçelerdeki yollarında konfor ve güvenliğinin artırılması planlanıyor.

Başkan Büyükklıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Erdoğan'ın gündeme dair önemli konuları ele aldığını anlatarak, "Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç ve Çopuroğlu toplantının yapıldığı salonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün