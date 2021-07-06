Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Biyogaz Tesisleri'nde denetimde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Biyogaz Tesisleri'nde denetimde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, reaktör alanları ile motor odalarındaki incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, Kayseri'yi her açıdan çok önemsediklerini ve gelecek nesillere çevre açısından tertemiz bir kent bırakmak istediklerini kaydetti.

Biyogaz teknolojisinin, organik kökenli artıklardan hem enerji elde edilmesine hem de atıkların toprağa kazandırılmasına imkan verdiğini, aynı zamanda ucuz ve çevre dostu enerji ve gübre kaynağı sağladığını belirten Büyükkılıç, tesisin 29 Haziran'da üretime geçip, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) bağlanmış olması ve biyogaz üzerinden elektrik üretimine başlamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluk Ofisi açıldı

Açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Slovenya Kayseri Fahri Konsolosu Harun Hasyüncü, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin endüstri ve ticaretin de merkezi olduğunu belirterek, yerel yöneticiler olarak yatırımcılara her türlü katkıyı sağladıklarını kaydetti.

İhracatı yeterli bulmadığını aktaran Büyükkılıç, "Biz şehrimizi seviyoruz. Şehrimizin güzel insanlarını seviyoruz. Onlar da bizleri seviyor. Umarım ve inşallah ekibimizle, kadromuzla, dayanışma içerisinde, sağduyu ile birlikte bu şehri daha iyi noktalara taşır, bizi seven güvenen hemşehrilerimize layık oluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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