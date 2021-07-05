Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında oluşabilecek problemler için altyapı hatlarında uzaktan kumanda ile kontrol edilen kameralı görüntüleme robotu kullanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında oluşabilecek problemler için altyapı hatlarında uzaktan kumanda ile kontrol edilen kameralı görüntüleme robotu kullanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü, "Kanal Görüntüleme Robotu" sayesinde yağmur suyu ve kanalizasyon hatları içerisindeki arızaları kısa sürede tespit ederek, hattın tamamını kazmak yerine sadece arızanın meydana geldiği yerleri tespit ederek o bölgenin bakımını yapıyor.

Kanal içerisinde 200 metre mesafeye kadar hareket etme yeteneğine sahip olan robot sayesinde mevcut yağmur suyu hatlarına yapılmış olan kanalizasyon bağlantılarının tespiti yapılarak kanalizasyon hattına aktarılması, böylelikle de ızgaralardan gelen kanalizasyon kokularının da önlenmesi sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, sistem sayesinde hem zaman kazanıldığını hem de tasarruf sağlandığını, aynı zamanda üst yapıya da zarar verilmediğini belirtti.

Talas'ta salgın süreci değerlendirildi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve ilçe müdürleriyle bir araya gelerek salgın sürecini değerlendirdi.

Yalçın, salgın sürecinin ilçede başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, sürece katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaymakam Dönmez de sosyal olarak Talas'ın Orta Anadolu'nun imkanları en fazla olan ilçesi olduğunu aktararak, "İmkan olabilir ama bunu da olumlu bakışla bütünleştirmek lazım. Burada ekip halinde hep birlikte aynı anlayışla hareket etmek mevcut durumu daha da güzelleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Yalçın, Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmet ve yatırımlarla devam eden projeler hakkında kısa bilgiler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin