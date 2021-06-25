Kayseri'den kısa kısa

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi personelinin aşılanmasına başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi personelinin aşılanmasına başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonunda personelin aşılanmasına başlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç aşılama alanını ziyaret etti.

Çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Büyükkılıç, aşının önemini vurguladı.

ERÜ'ye hayırsever desteği

Hayırsever San Ailesi tarafından Erciyes Üniversitesine (ERÜ) yaptırılacak Kadriye San Adalet Meslek Yüksekokulu'nun yeni binasının yapımı için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz ile hayırsever Mehmet San katıldı.

İmza töreninde konuşan Çalış, San ailesine teşekkür etti.

TÜBİTAK projesi kapsamında özel Yetenekli öğrenciler, Kayseri Üniversitesi'nde

Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi'nden 20 özel yetenekli öğrenci, "TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" destekleme programı kapsamında Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezdi.

Burada özel yetenekli öğrencilere, Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Cankurt ve merkez çalışanı öğretim elemanları tarafından üretim aşamaları, üretilen ürünler, Ar-Ge ve laboratuvar çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Talas'ta "antika günleri" yeniden kapılarını açıyor

Talas ilçesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen antika günleri, 16 ayın ardından kapılarını yeniden açıyor.

Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyan ve "Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk" sloganıyla gerçekleştirilen pazar, 11 Temmuz'da yeniden meraklılarıyla buluşacak.

Talas'ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Talas Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmaların tamamlanarak kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.

Buna göre ilçede kurbanlık hayvan satışı yapılacak yer olarak Reşadiye Mahallesi eski stadyum belirlenirken, kurban kesimleri için de Mevlana Mahallesi Anayurt Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı ve Harman Mahallesi Cemil Baba Pazarı kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan