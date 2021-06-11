Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen "Bizim Yunus" isimli kompozisyon yarışmasının ödül törenine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen "Bizim Yunus" isimli kompozisyon yarışmasının ödül törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Belediye Meclis Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, KAYMEK ekibine anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 15-25 yaş grubuna yönelik düzenlenen yarışmada birinci olan Rüveysa Arslan, ikinci olan Safiye Duman, üçüncü olan İbrahim Çelik ve mansiyon ödülü kazanan Hümeyra Ergin, Ömer Can Vural ve Gülseren Demirel'e hediyeleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı yaz kursları başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı yaz kurslarına kayıtlarının 14 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9-15 yaş arası çocuk kursları ile 16 yaş üzeri yetişkin kurslarının kayıtları 14-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Öğrencilere gitar, keman, bağlama, piyano, bateri, tiyatro, ud, halk oyunları ve resim branşlarında eğitim verilecek.

Kurslar 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 6 Eylül Pazartesi sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya