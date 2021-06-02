Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin bisiklet kullanma alışkınlarını geliştirmek ve bisiklet sürücülerine de güvenli sürüş ortamı sağlamak için 15 kilometrelik bisiklet yolu projesinin bu yıl içerisinde hayata geçirileceğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin bisiklet kullanma alışkınlarını geliştirmek ve bisiklet sürücülerine de güvenli sürüş ortamı sağlamak için 15 kilometrelik bisiklet yolu projesinin bu yıl içerisinde hayata geçirileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın seçim beyannamesinde yer alan "150. Yılda 150 Proje" kapsamında özellikle bahar ve yaz aylarında motorlu araçların kullanımını azaltmak, insanların bisiklet kullanma alışkınlıklarını geliştirmek amacıyla bisiklet yolu yapımına bu yıl başlanacak.

Erciyes Üniversitesi, Talas Mevlana Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi güzergahlarında yapılması planlanan bisiklet yolları sayesinde hem gürültü ve hava kirliliği hem de motorlu trafik sıkışıklığının azaltılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, bisiklet yolu projesinin 2021 yılı içerisinde yapılmasını planladıklarını, ayrıca 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde de toplam 3 kilometrelik bisiklet yolları ve parkurlarının da yer alacağını belirtti.

Talas'ta Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı açılıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın geçen yıl başlattığı "100 Ağartan Projeler"den olan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı yeni normalleşmeyle birlikte kapılarını açıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde ilçenin tarihi Harman Meydanı'nda 5 Haziran'da yeniden açılacak Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nda 7 ay aradan sonra üreticiler ve alıcılar buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, proje sayesinde hem ev hanımlarının emeklerini sergileyebilmelerine kapı açıldığını hem de organik gıdalara ve el yapımı ürünlere ulaşmak isteyenlere imkan sunulduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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