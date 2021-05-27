Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de Talas Belediyesinin, kırsal mahallelerde hummalı bir çalışma programı yürüttüğü bildirildi.

Kayseri'de Talas Belediyesinin, kırsal mahallelerde hummalı bir çalışma programı yürüttüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamber, Cebir ve Çatakdere mahalleleri başta olmak üzere bütün kırsal mahallelerde devam eden yol yapım, bakım ve temizlik çalışmaları ivme kazandı.

Bu kapsamda kırsal mahallelerde bulunan yolların bakım ve onarımı gerçekleştirilirken, arazi yollarının açılması ve bağlantı yollarının yapılması çalışmaları da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamber muhtarı Ömer Navruz, yapılan hizmetlerden dolayı belediyeye ve Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını belirten Çatakdere muhtarı Seyit Ahmet Karabulut da "Başkan Yalçın'a çok teşekkür ederim, mahallemizde yapılan işlerden dolayı gururlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu'na ziyaretler

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ve meclis üyesi Ahmet Yıldız'ı ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu ziyarette, kentte yer alan konusu ve amacı spor olan dernek ve kulüplerle irtibatlı olduklarını belirtti.

Belediye hizmet alanlarının, katılımcı bir spor toplumu için tesislerle çevrelendiğini aktaran Palancıoğlu, bunun da belediyenin spora verdiği önemin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Halit Özkaya Kütüphanesi'nin yapımına başlandı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Halit Özkaya Kütüphanesi'nin yapımına başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, temel için hazırlık yapılan alanda birim amirleri ile birlikte incelemelerde bulunan Özdoğan, Hacılar'a yeni bir hizmetin daha sunulmasının heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Merhum iş adamı Halit Özkaya adına yaptırılan kütüphanenin yaklaşık 5 milyon liraya mal olacağını aktaran Özdoğan kütüphanenin yaz bitmeden tamamlanacağını, yaklaşık bin metrekarelik alana kurulacak kütüphanenin son derece modern ve konforlu çalışma alanlarından oluşacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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