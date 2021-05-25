Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde yer alan 6 bölgeye 7 trafo merkezi tahsis edildiğini bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde yer alan 6 bölgeye 7 trafo merkezi tahsis edildiğini bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe sınırları içerisinde 58 mahalle bulunduğunu ve bu mahallerde aydınlatma, ısınma ve her türlü elektrik ile çalışan cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için bazı bölgelerde Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ tarafından trafo merkezleri oluşturulduğunu aktardı. Palancıoğlu, trafo merkezlerinin belediye tarafından gösterilen uygun alanlara inşa edileceğini kaydetti.

Mahallelerde çok katlı binaların artması ile enerji ihtiyacının da arttığına dikkati çeken Palancıoğlu, "Belediye Meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Gesi, Köşk, Battalgazi, Aydınlıkevler, Ağırnas ve Fatih mahallelerine trafo yapılabilmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için yer tahsisi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, Yenidoğan halkıyla buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın "Bir Maniniz Yoksa" sloganıyla başlattığı "Başkan Mahallemizde" çevrim içi buluşmaları sürüyor.

Başkan yardımcılarıyla Yenidoğan Mahallesi sakinlerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, mahalle muhtarı Adem Atasoy ve diğer katılımcılarla hem sohbet etti hem de istek ve taleplerini dinledi.

Çeşitli konulardaki öneri ve projeleri de not alan Yalçın, fikir ve önerileriyle Talas'ın gelişip güzelleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Programa babası ile birlikte katılan Efe Sorgulu'nun büyük oyun parkı isteğini kırmayan Yalçın, mahalleye yeni nesil bir oyun grubu kurulması sözü verdi.

Engelli Mustafa Kandağ'ın ise tekerlekli sandalyesi ile gidip gelebilmek için engellilere özel otobüs talep etmesi üzerine Yalçın, "Sen bizi ara, ne zaman nereye gideceksen biz seni tekerlekli sandalye ile binilebilen özel yapım araçla götürüp getiririz." ifadelerini kullandı.

Yahyalı'da TİS sevinci

Yahyalı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında kadrolu işçilere yönelik Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Başkanlık makamında imzalanan sözleşmeye Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Mustafa Taştekin ve belediye yetkilileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Çelik, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Öztürk'e teşekkür etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk ise sendika ile 3 yıllık bir sözleşemeye imza atacaklarını belirterek sözleşmenin belediyedeki 8 kadrolu işçiye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin