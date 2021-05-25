Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yavuzlar Mahallesi'nde yapılması planlanan çalışmaları denetledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yavuzlar Mahallesi'nde yapılması planlanan çalışmaları denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve ilgili müdürlerle Yavuzlar Mahallesi'nde cadde cadde, sokak sokak gezerek, saha çalışması gerçekleştirdi.

Yaptığı incelemeler esnasında mahalle sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Çolakbayrakdar, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Burada açıklamalarda bulunan Çolakbayrakdar, ilçenin her bir bölgesinde altyapı, üstyapı, çevre düzenleme ve kentsel dönüşüm çalışmaları yaptıklarını anlatarak, "Özellikle vatandaşımızın konforunu artıracak şekilde şehrin değişik bölgelerinde hizmetleri hayata geçirebilmek için sahada yer tespitinde bulunduk. Ayrıca proje çalışmalarımızın uygulama noktasında sahada tespitlerini yapıyoruz. Çalışmalarımızla hemşehrilerimin keyif alabileceği bir Kocasinan inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediyesi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik ve sosyal olarak mağdur olan berber ve kuaför esnafına yapılacak protokol ile destek olacaklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Berberler Odası ile yapılacak protokolle salgın dolayısıyla uygulanan tedbirler çerçevesindeki kısıtlamalar ve tam kapanma ile çalışamayan berber esnafının mağduriyetini gidereceklerini, hem de sosyal belediyecilik ilkesi içerisinde belediyeden yardım alan dar gelirli ailelerin saç tıraşı ihtiyaçlarını da yerine getirmiş olacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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