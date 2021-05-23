Kayseri'den kısa kısa

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi'nde yaptıkları kentsel dönüşüm projesinde 336 ailenin evlerine kavuşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi'nde yaptıkları kentsel dönüşüm projesinde 336 ailenin evlerine kavuşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, yeni Kocasinan için tarihe geçecek önemli bir adımın daha atıldığını ifade ederek, ilçenin çehresini değiştirerek, çağ atlatacak vizyon projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirtti.

Dönüşümle birlikte ilçe genelinde yeşil alanların artacağını ve vatandaşların daha fazla sosyal alana kavuşacağını kaydeden Çolakbayrakdar, özellikle Kentsel Dönüşüm Kanunu'nu çıkartarak belediyelerin işlerini kolaylaştıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile destek ve katkılarından dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.

İlçe sakinleri ise hayallerini gerçekleştiren Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

TOÇ BİR-SEN 20 yaşında

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Kayseri Şube Başkanı Serkan Tildem, 20. kuruluş yıldönümleri nedeniyle açıklama yaptı.

Tarım ve orman çalışanlarının sosyal ve özlük haklarını her platformda savunduklarını ifade eden Tildem, hak ve menfaatlerinin korunması, geliştirilmesi, alın terlerinin karşılık bulması ve kazanımlarının artırılmasını sağladıklarını belirtti.

Kamu çalışanlarının teveccühüyle yetkili oldukları 2008 yılından bugüne çalışanları adına yüzlerce kazanıma imzalarını attıklarını kaydeden Tildem, "Onlarca kronik sorunu çözüme kavuşturduk. Hak için hakikati haykırdık, insanlık onurunu korumak için ter akıttık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya