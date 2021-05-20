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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Yahyalı Belediye Meclisi, İsrail'in Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarını kınadı.

Yahyalı Belediye Meclisi, İsrail'in Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarını kınadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Üyesi Meral Koşar, üyeler adına okuduğu bildiride, İsrail'in Filistin halkına ve Gazze şeridine yönelik saldırılarını kınadı.

Bildiride "Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yönetilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir." ifadelerine yer verildi.

Talas'a yeni kütüphane

Talas Belediyesi tarafından Kiçiköy Mahallesi Altıntepe Camii'nin müştemilatına yapılan Cemil Baba Semt Kütüphanesi hizmete girdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş'un yanı sıra Altıntepe Camii'nin banisi Celaleddin Karakılıç, hizmete giren kütüphaneyi gezdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kütüphanenin milli mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs tarihinde açılmasının onur verici ve anlamlı olduğunu belirtti.

Başkan Yalçın, Cemil Baba Semt Kütüphanesi'nin daha çok ortaokul ve lise öğrencilerine hitap edecek bir yer olarak tasarlandığını ifade etti.

Hayırsever Celaleddin Karakılıç ise Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, "Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım' ayetinin ifade buyurduğu böyle bir gerçeğe hizmet edecek, böyle bir kütüphanenin açılmasında, asıl mesleği öğretmenlik olan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ve mesai arkadaşlarını tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh BüyükKılıç da Başkan Yalçın'ın Talas'a önemli eserler kazandırdığını ve gece gündüz hizmet ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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