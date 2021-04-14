Kayseri'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'den kısa kısa

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından okur-yazarlığa destek olmak amacıyla düzenlenen geleneksel hikaye yarışması, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından okur-yazarlığa destek olmak amacıyla düzenlenen geleneksel hikaye yarışması, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl beşincisi gerçekleşecek ödüllü hikaye yarışmasında, birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin ve 3 adet mansiyon ödülü 1000'er lira olmak üzere toplam 18 bin lira yarışmacıları destek ve teşvik için sunulacak.

Ulusal çapta düzenlenen ve konusu serbest olan yarışmaya son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak belirlendi.

Uğurevler'deki kentsel dönüşüm çalışması

Kocasinan Belediyesi tarafından Uğurevler Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli anaokulunun inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşümle bölgenin ihtiyacı olan yol, park ve yeşil alan gibi sosyal donatıların yapılacağını ve kente yakışır yeni çehresi ile Uğurevler'in daha güzel olacağını belirtti.

Dönüşümle Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyet ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini aktaran Çolakbayrakdar, hedeflerinin en hızlı şekilde kazasız, belasız projelerin inşaatını tamamlamak olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Türker Ertürk Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Burak Deniz Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'den kısa kısa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 13:55:52. #1.16#

title