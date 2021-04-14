Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından okur-yazarlığa destek olmak amacıyla düzenlenen geleneksel hikaye yarışması, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından okur-yazarlığa destek olmak amacıyla düzenlenen geleneksel hikaye yarışması, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl beşincisi gerçekleşecek ödüllü hikaye yarışmasında, birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin ve 3 adet mansiyon ödülü 1000'er lira olmak üzere toplam 18 bin lira yarışmacıları destek ve teşvik için sunulacak.

Ulusal çapta düzenlenen ve konusu serbest olan yarışmaya son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak belirlendi.

Uğurevler'deki kentsel dönüşüm çalışması

Kocasinan Belediyesi tarafından Uğurevler Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli anaokulunun inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşümle bölgenin ihtiyacı olan yol, park ve yeşil alan gibi sosyal donatıların yapılacağını ve kente yakışır yeni çehresi ile Uğurevler'in daha güzel olacağını belirtti.

Dönüşümle Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyet ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini aktaran Çolakbayrakdar, hedeflerinin en hızlı şekilde kazasız, belasız projelerin inşaatını tamamlamak olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin