Kayseri'den kısa kısa

Çelik Kapı İhtisas Fuarı 13-17 Eylül 2021'de açılacak.

Kayseri OSB'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, OSB Başkan Vekili Süleyman Sarptaş, TÜYAP Bölge Müdürü Fethi Gürsoytrak, Proje Satış Yöneticisi Nihat Duran ve TÜYAP temsilcileri toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, sektöre canlılık getirecek ve kent ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak Çelik Kapı İhtisas Fuarının 13-17 Eylül 2021'de yapılması kararı alındı.

Yapılan değerlendirme sonucu çelik kapı sektöründe birlik ve beraberliğin sağlanması adına bir dernek kurulması çalışmalarının başlatılması da kararlaştırıldı.

Nursaçan, fuarların önemini vurgulayarak, "Fuarlar, üreticilerle müşterileri buluşturan önemli bir köprüdür. İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük fuar ve kongre merkezi olan Kayseri OSB/ TÜYAP Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Çelik Kapı İhtisas Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de kırmızı ete ramazanda zam yapılmayacak

Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, kırmızı ete ramazan ayında zam yapılmayacağını bildirdi.

Aydın, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde her şeye zam gelmesine rağmen kırmızı ete ramazan ayında zam yapılmayacağını belirtti.

Besi ve kasap esnafı olarak fırsatçılık yapmayacaklarını aktaran Aydın, "Besilik hayvan yemlerine yaklaşık yüzde 50 zam gelmesine rağmen bu ramazanda vatandaşın mutfağına et girsin, her vatandaşımızın tenceresinde et olsun diye biz vatandaşımızın ve devletimizin yanındayız. Kazancımızdan fedakarlık edip kırmızı ete zam yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kocasinan'da kentsel dönüşüm projeleri sürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Türkiye'ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle ilçeye yeni bir hüviyet kazandıracaklarını bildirdi.

Projelerini, sosyal odaklı, kapsamlı, başarılı bir şekilde hayata geçirdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşümle ilgili Yavuzlar Mahallesi'nde geçen yıl ilk adımı attık ve bu yıl konutların yapımı tüm hızıyla sürüyor. İlçe sakinlerimizin daha mutlu ve huzurlu yaşaması için Kocasinan'da daha modern binalar inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan