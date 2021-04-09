Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'den Cizre'ye Kitap Kampanyası" kapsamında Cizre'ye 1038 kitap gönderdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'den Cizre'ye Kitap Kampanyası" kapsamında Cizre'ye 1038 kitap gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı'nın başlattığı kampanya kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesine 1038 kitap desteği verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi ilçe teşkilatımızın başlatmış olduğu kitap kampanyasına, belediye başkanımız Mustafa Palancıoğlu'nun daveti üzerine 1038 kitap ile katılıyor, Cizreli kardeşlerimize selamlar, sevgiler gönderiyor ve yavrularımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Türk ve dünya klasiklerinin yanı sıra Kayseri tarihinin de yer aldığı kitaplar, Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmek üzere kargoya verildi.

Başkan Çolakbayrakdar ağaç dikti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan Kadın Kolları üyeleriyle Mithatpaşa Mahallesi'ndeki yeni park alanına ağaç dikti.

Çolakbayrakdar, mülkiyeti kamuya ait alanlarda yeşillendirme noktasında hassas davrandıkları belirtti.

Kocasinan için durmadan çalıştıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Bahar mevsimiyle birlikte ağaç dikme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kocasinan'ımızın her bir köşesini yeşillendirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Ağaç dikme çalışmalarıyla birlikte çocuklarımızın oynayacağı cıvıl cıvıl parklar yapmaya başladık. Bu doğrultuda Mithatpaşa Mahallesi'ndeki parklarımıza kadınların eli değdi. AK Parti Kadın Kolları'ndaki hanım kardeşlerimizle birlikte ağaçları toprakla buluşturduk."

Talas Belediyesinden haşeratlara karşı önlem

Talas Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla sivrisineklere karşı erken önlem almaya başladı.

Belediye ekipleri, larva döneminde ilaçlama yaparak sinek ve haşeratın yayılmasının önüne geçiyor.

Çalışmalar kapsamında çevreye zarar vermeyen ilaçlar kullanılarak haşeratın üremesi engelleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün