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Kayseri'den kısa kısa

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eğitim, seminer ve proje faaliyetleri kapsamında "KAYSO Akademi Eğitim" faaliyetlerine devam ediyor.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eğitim, seminer ve proje faaliyetleri kapsamında "KAYSO Akademi Eğitim" faaliyetlerine devam ediyor.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, akademi kapsamında "Sözleşmeler Hukuku ve Uluslararası Boyutu" konulu ikinci eğitim programı video konferans üzerinden düzenlendi.

Yöneticilerine yönelik eğitim, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Şahan tarafından veridi.

Sözleşmeler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Gökhan Şahan, iş insanları ve sanayicilerin uyuşmazlık sorunlarıyla ilgili bilgi verdi.

7. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından "7. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi" gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrimiçi düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duran Arslan yaptı.

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, kongrenin önemini anlattı.

Borlu, Erciyes Üniversitesinin araştırma üniversitesi olarak önemli bir yer edindiğini, bu yeri almasında pediatri anabilim dalının önemli görevi olduğunu kaydetti.

Kongrede ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Covid-19 Aşısı Erciyes Üniversitesi Deneyimi", Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova "Erişkin Aşılamasında Güncel Durum", Bilim Kurulu Üyesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da "Çocuklar için Covid-19 Aşıları ve Aşı Çalışmaları" konularında sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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