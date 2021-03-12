Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda düzenlenen programa, Vali Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Alb. Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Günaydın programda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca yaşadığımız coğrafyada milletimizin üzerine hesapları olanlar olmuş ve bundan sonrada olmaya da devam edecektir, değişik yöntemlerle gelecekler ama hep amaçları aynı olacak. Amaçları aynı yöntemleri farklı da olsa da Allah'ın izniyle alacakları cevaplar kesin ve nettir. Hiç kimse asla kahraman milletimizi yenilgiye uğratamayacaktır. İstiklal Marşı'mızın ilk kıtasında da belirtildiği gibi en son ocak kalıncaya kadar Şanlı Bayrağımız gökyüzünde dalgalanacaktır. Bu nedenle aziz milletimizin bütün fertleri her zamankinden daha güçlü olacak, daha duyarlı olacak ve bu hesapları da Allah'ın izniyle boşa çıkaracağız."

Program, Sema Yazar Anadolu Lisesinin hazırladığı oratoryonun izlenmesi ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu resim sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kentsel dönüşüm çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mimari, sosyal ve turizm anlamında şehre değer katarak tarihi ve kültürel varlıkların yenilenmesi ve yaşatılmasına özel önem verdiklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü Suriçi-Cami Kebir Yenileme Projesi çalışmaları devam ediyor.

Yenileme projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığınca hak sahipleri bilgilendiriliyor.

Başkan Büyükkılıç, proje ile birlikte bölgedeki tarihi yapıların yaşatılmasının hedeflendiğini belirterek, "Şehrimize mimari, sosyal ve turizm anlamında değer katacak olan, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek ve yaşatılarak kullanılması amacı doğrultusunda, proje ile başta Cami Kebir, Tarihi Kent Surları, Pamukhan, Bedesten, Raşit Efendi Kütüphanesi, Vezirhan, hamam ve külliye gibi tarihi yapıların yaşatılması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Kayseri Üniversitesi'nden sergi

Kayseri Üniversitesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Arşiv Belgelerinde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu sergi açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük binası fuaye alanında açılan sergi, çevrim içi de ziyeret edelebiliyor.

Mehmet Akif Ersoy'un yaşantısı ve İstiklal Marşı ile ilgili 20 arşiv belge yer alıyor.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabulünün 100. yıldönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Sergi iki hafta süre ile ziyaretlere açık olacak.

Büyükkılıç'tan Güneşli Mahallesi'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Güneşli Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç "Biz size layık olmaya çalışıyoruz, sizi mahcup etmedim, Allah'ın izniyle etmem. 11 mahallenin öğrencileri taşımalı eğitimle buraya taşınıyor, benim için bu önemli bir kriterdir. Geçmişten beri burası bucak, belediye görmüş ve geçirmiş, bunları göz ardı etmemek lazım." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Güneşli İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan