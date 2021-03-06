Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin yönetmeliğin hazırlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, çalışmaların daha etkin, verimli ve koordinasyonlu olmasının amaçlandığını belirtti.

Sosyal belediyecilik çalışmaları ile toplumda birlik ve beraberlik ile sosyal dengenin sağlandığını anlatan Palancıoğlu, uygulama, uygulama esasları, süreler ve kurumlar arası birliktelikte izlenecek yol haritası ile belediyelerin yetki ve görevleri hakkında bilgilerin ele alındığını kaydetti.

Palancıoğlu, bu yönetmelik ile uygulamada oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma yapıldığını aktardı.

Başkan Palancıoğlu, İl Sağlık Müdürü Benli ile sağlık yatırımlarını görüştü

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ilçedeki sağlık yatırımları hakkında görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 mahalleye yapılacak aile sağlığı merkezleri ile Melikgazi'de 15-20 yılın sağlık ihtiyacı giderilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Sağlık Müdürlüğü ile ilçede ihtiyaç olan yerlere sağlık merkezleri yapılacağını belirtti.

Melikgazi'nin en kalabalık ilçe olduğunu anlatan Palancıoğlu, "İnşallah 2021 ve 2022 yılında yapacağımız çalışmalarla artık Melikgazi'de aile hekimliği ve aile sağlık merkezi ile ilgili yeni bir ihtiyacın kalmayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya'yı ziyaret etti.

Palancıoğlu, ticaret, ihracat, esnaf şehri Kayseri'de muhasebeci ve mali müşavirlere büyük görev düştüğünü belirtti.

Muhasebecilerin, vergisini ödeyen vatandaşla, devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu vesile ile şehir ekonomisinin gelişimi için hareket eden iş dünyasına bilgi ve hizmetleriyle yön veren tüm muhasebecilerimizin Muhasebeciler Günü'nü kutluyorum. Belediye olarak işbirliği içinde olduğumuz için yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum. Meslek odası, kendi meslek gruplarına hizmet eden birimlerdir. Ama onun ötesinde şehrimize fayda sağlayan ve hizmet eden kurumlardır. Şehrin gelişimine, üretimin ve istihdamın artmasına yönelik çalışmalara hazırız. Her türlü yatırım ve hizmete destek olacağız. Belediye ve STK'lar arasındaki dayanışma artarak devam edecektir."

Melikgazi Belediyespor Taekwondo Turkish Open 2021'e katılacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyespor Tekvando Takımı 10-17 Mart tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo (Turkish Open 2021) turnuvasına katılacak.

Turnuvaya katılacak sporculara başarılar dileyen Palancıoğlu, 11 sporcu ile turnuvada şehrin temsil edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün