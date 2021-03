Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'de, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

Benli ve Çelik, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent merkezindeki esnaf ve vatandaşları denetledi.

Denetimde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşları tebrik eden Benli ve Çelik, kurala uymayanları uyardı.

Benli, salgınla mücadelede denetimlerin titizlikle devam edeceğini söyledi.

Vatandaşların dikkatli olması gerektiğini anlatan Benli, "Önümüzdeki günlerde toplanacak olan kurul sonrası, Kayseri olarak kırmızı grupta yer alabiliriz. Artık bu gidişatı belirlemek bizim elimizde. Tedbirlere uyarak gidişatı kendi lehimize çevirebiliriz. İnsanımız artık pandemi konusunda bilinçlenmeli. Bizleri görünce maskeyi kaldırması anlam ifade etmiyor. Önemli olan vatandaşlarımızın bu bilinci edinerek içselleştirmesi. Diğer türlü bu süreçten uzun süre çıkamayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi'nden karantinadaki mahalleye yemek desteği

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan Salur Mahallesi sakinlerine yemek desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, karantinaya alınan 200 nüfuslu Salur Mahallesi sakinlerine yemek desteği verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her şartta vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

Kocasinan'ın büyük ve güçlü bir aile olduğun aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan'a, Kayseri'ye değer katıyoruz. İnsana dokunan hizmetlerimizi artırarak, hemşehrilerimizin daha fazla yüreklerine dokunacağız. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz sağlıklı güzel günler diliyorum."

CHP İl Başkanı Özer'in Deprem Haftası mesajı

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özer, mesajında, yaşanabilecek afetlere karşı önceden önlem almanın önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Devletin görevi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmaktır. Zaman zaman yıkıcı depremlerin yaşandığı ülkemizde bu yüzden binalar rantlara göre değil zemine uygun yapılmalıdır. Deprem için seçilen toplanma alanları AVM'ler için değil, amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Bugün gibi özel gün ve haftalar sadece açıklama yapılarak değil, gerçekten gereken adımlar atılarak, önlemler alınarak değerlendirilmelidir. Böylece daha önce yaşanan üzücü olaylardan ders çıkarılmış, vatandaşlarımıza aynı acılar tekrar yaşatılmamış olur."

