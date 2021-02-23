Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, partilerinin kurucusu Necmettin Erbakan isminin bir bulvara verilmesini istedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, partilerinin kurucusu Necmettin Erbakan isminin bir bulvara verilmesini istedi.

Saadet Partisi İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Coşkun ve il yönetim kurulu üyeleri, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan isminin Kayseri'de yaşatılmasını talep eden Coşkun, "Partimizin kurucusu ve Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan isminin bir bulvara verilerek yaşatılmasını istiyoruz. 10 yıl önce vefat eden ve ülkemizin hocası olarak kabul edilen, bizlere ve ülke siyasetine öncülük etmiş, ülkemizin en kıymetli isimlerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın değerlerini yaşatmalıyız. Belediyemizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Büyükkılıç, heyete teşekkür etti.

Kocasinan'da modern taksi durakları

İlçe genelindeki taksi duraklarını tek tip mimari ile yenileyen Kocasinan Belediyesi, 4 yılda toplam 25 taksi durağını daha modern hale getirdi.

Çevre düzenlemesi yapılan ve ortalama 15 metrekareden oluşan taksi duraklarının içerisinde; dinlenme alanı, mutfak dolabı, lavabo gibi bölümler bulunuyor.

Yapılan çalışmayla taksici esnafının hizmet standardını yükselttiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yeni Kocasinan'ı hazırlarken, vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti veren taksi duraklarını da daha modern ve daha estetik bir görünüme kavuşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Çakı'dan Melikgazi Belediyesine ziyaret

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı ve birlik yöneticileri, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Palancıoğlu. belediye olarak yerli üretimi arttıracak bütün çalışmaları takdir ettiklerini ve desteklediklerini belirtti.

Birliğin çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Çakı ise misafirperverliği ve destekleri için Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya