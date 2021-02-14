Kayseri'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'den kısa kısa

14.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:22
Kayseri'den kısa kısa

Kocasinan Belediyesi, ilçedeki yeraltı çöp konteyner sayısını 63'e yükseltti.

Kocasinan Belediyesi, ilçedeki yeraltı çöp konteyner sayısını 63'e yükseltti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha güzel ve daha hijyenik bir ortam sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha çevreci bir Kocasinan için durmaksızın çalıştıklarını belirtti.

Temizlik işlerine ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İlçe genelinde yaptığımız çalışmalarla şu ana kadar toplam 63 yeraltı çöp konteynerinin montajını gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde çevreci konteynerin sayısını artırarak, vatandaşlarımızın yoğun olduğu noktalara konuşlandıracağız. Dünya kalitesinde hizmet verdiğimiz uygulamayla hemşerilerime daha hijyenik ve daha temiz bir ortam sunuyoruz. Ayrıca konteynerler sayesinde çevre temizliğine katkı sağlıyoruz."

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Kalkan'ın açıklaması

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan, kazanımlarla dolu hak, emek ve özgürlük mücadelelerinde 29. yıla girdiklerini bildirdi.

Kalkan, yaptığı yazılı açıklamada, sendikalarının eğitim çalışanlarının mesleki dayanışması, mali, özlük ve sosyal haklarının korunup geliştirilmesi amacıyla kurulduğunu belirtti.

Mağdur edilmiş, mazlum bırakılmış, zulme ve haksızlığa uğramış coğrafyalara her zaman yardım eli uzattıklarını aktaran Kalkan, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim-Bir-Sen olarak, kazanımlarla dolu hak, emek ve özgürlük mücadelemizde 29. yılımıza girdik. Fikirden aksiyona, birlikten sendikaya, birlerden yüz binlere, etkiden genel yetkiye, toplu görüşmeden toplu sözleşmeye, genel yetkiden zirveye, yerelden evrensele, zirveden yeni ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara sürdürdüğümüz tarihimizde sendikacılıkta yeni bir çığır açtık, sendikacılığa yeni bir soluk getirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Cem Yılmaz Demet Akalın Emina Jahovic
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 16:27:21. #1.14#
title