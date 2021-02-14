Kayseri'den kısa kısa

Kocasinan Belediyesi, ilçedeki yeraltı çöp konteyner sayısını 63'e yükseltti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha güzel ve daha hijyenik bir ortam sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha çevreci bir Kocasinan için durmaksızın çalıştıklarını belirtti.

Temizlik işlerine ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İlçe genelinde yaptığımız çalışmalarla şu ana kadar toplam 63 yeraltı çöp konteynerinin montajını gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde çevreci konteynerin sayısını artırarak, vatandaşlarımızın yoğun olduğu noktalara konuşlandıracağız. Dünya kalitesinde hizmet verdiğimiz uygulamayla hemşerilerime daha hijyenik ve daha temiz bir ortam sunuyoruz. Ayrıca konteynerler sayesinde çevre temizliğine katkı sağlıyoruz."

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Kalkan'ın açıklaması

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan, kazanımlarla dolu hak, emek ve özgürlük mücadelelerinde 29. yıla girdiklerini bildirdi.

Kalkan, yaptığı yazılı açıklamada, sendikalarının eğitim çalışanlarının mesleki dayanışması, mali, özlük ve sosyal haklarının korunup geliştirilmesi amacıyla kurulduğunu belirtti.

Mağdur edilmiş, mazlum bırakılmış, zulme ve haksızlığa uğramış coğrafyalara her zaman yardım eli uzattıklarını aktaran Kalkan, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim-Bir-Sen olarak, kazanımlarla dolu hak, emek ve özgürlük mücadelemizde 29. yılımıza girdik. Fikirden aksiyona, birlikten sendikaya, birlerden yüz binlere, etkiden genel yetkiye, toplu görüşmeden toplu sözleşmeye, genel yetkiden zirveye, yerelden evrensele, zirveden yeni ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara sürdürdüğümüz tarihimizde sendikacılıkta yeni bir çığır açtık, sendikacılığa yeni bir soluk getirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün