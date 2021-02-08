Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Dubai'de, Türkiye Ticaret Merkezi açtıklarını bildirdi.

Nursaçan, yazılı açıklamasında, Dubai'nin büyük ve zorlu bir pazar olduğunu bildiklerini, buna göre plan yaptıklarını belirtti.

Nursaçan, Kayseri'den Dubai'ye bir ticaret köprüsü kurmanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz Kayseri OSB olarak, göreve geldiğimizde gerçekten bir vizyon ortaya koyduk ve o vizyona göre çalıştık. Sahip olduğumuz insan kaynağı, finansal kaynağı ve bilgiyi bir araya getirerek, bugün OSB'mizi Türkiye'nin en büyük ve en modern 10 OSB'sinden biri haline getirdik. Şüphe edeni, sözlerimizi doğrulamak isteyenleri Kayseri'ye OSB'ye davet ediyoruz. Buyurun, gelin lütfen. Biz OSB olarak başarılı olduk ki Kayseri'miz 2,6 milyar dolar ihracat yaptı. Biz başarılı olduk ki bu başarıdan aldığımız güç ve kuvvetle Dubai'de Türk Ticaret Merkezi açtık. Hiçbir başarı tesadüf değildir."

Melikgazi Belediyesinden tarihi animasyon

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında animasyonlar ile kültür sanat hizmetleri yaptıklarını belirtti.

Pandemi sürecinde kültür sanata katkı sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hafta Itri ve tıbbın babası İbn-i Sina'nın hayatını sosyal medya takipçilerimize sunduk. İnsanların evlerinde keyifle izlemeleri için güzel bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımız bu animasyonları çok sevdi. Her hafta yenisini heyecanla beklediklerini iletiyorlar. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak tarihimizdeki kahramanlarımızı, padişahlarımızı ve hikayelere destanlara konu olan şahsiyetleri vatandaşlarımızın beğenisine sunmaya devam ediyoruz. Geçmişimizi anlarsak geleceğimizi doğru ve güzel planlayabiliriz. Gençlerimize örnek olacağını düşündüğümüz bu önemli şahsiyetler onların ufkunu açacaktır."

Başkan Çolakbayrakdar'dan "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar, mesajında, sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıkla mücadele konusunda hassas olunması gerektiğini vurguladı.

İnsan sağlığının önemine dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Lütfen evimizde kaldığımız sürede çocuklarımız ve ailemizin yanında sigara içmeyi bırakalım. Bu alışkanlığımızı geliştirerek daha sonra ev dışında da sigara içmeye son verelim. Bu şekilde sigarasız bir hayata 'merhaba' diyelim." ifadelerini kullandı.

Kayseri'ye "Mutfak Sanatları Merkezi " açılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri mutfak kültürünün çeşitli yönleriyle tüm dünyaya tanıtabilmek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine "Mutfak Sanatları Merkezi" yapılacağını belirtti.

Zengin bir mutfak kültürüne sahip Kayseri'ye ait lezzetlerin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını önemsediklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sucuğundan pastırmasına, mantısından Develi Cıvıklısı'na kadar yüzlerce lezzete sahibiz. Tüm lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak için mücadele ediyoruz. Kentimizdeki gastronomik ürünler, üreticiler ve geleneksel gıda sektörüne yönelik girişimlere hız veriyoruz. Gastronomi kültürünü yaymak için sürdürülebilir tanıtım etkinlikleri ve aktiviteler düzenliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda şehrimizde yapılan Gastronomi Turizmi Çalıştayı bir örnektir. Kayseri mutfağını tüm dünyaya tanıtmak için yaptığımız çalışmalar kapsamında Mutfak Sanatları Merkezi projemizi de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün