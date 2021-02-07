Kayseri'den kısa kısa

Sıfır Atık Projesi'ne destek olmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, ilçede bulunan akaryakıt istasyonlarına geçici atık depolama konteyneri dağıttı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, sağlıklı bir gelecek için geri dönüşüm ve sıfır atık konularına önem verdiklerini ifade etti.

Geri kazanılabilecek atıkların çöplere atılmadan ayrıştırılarak geri dönüşüme girmesini sağladıklarını belirten Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve geri dönüşüm ağına dahil etmek için farklı projeler geliştiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini korumak için aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Melikgazi'de YKS kursları başlıyor

Kayseri'de birçok kişiyi ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan Melikgazi Meslek Edindirme Kursları'nda (MELMEK) verilen YKS kursları için başvurular başladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geçen yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle MELMEK kurslarına ara verdiklerini anımsattı.

Türkiye genelinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte belediye olarak yeni dönem için başvuruları almaya başladıklarını kaydeden Palancıoğlu, "Katılmak isteyenler telefon numaralarımızı arayarak ve internet adresimizden kaydını oluşturabilir. Kayıtları aldıktan sonra İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına göre kurslarımız açılacak. Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimizin hep yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda öğrencilerimizi ücretsiz verdiğimiz YKS kurslarımıza davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Talas'ta hijyen çalışması

Talas Belediyesi tarafından geçen yaz başlatılan çöp konteyneri parfümleme ve yıkama uygulaması kış mevsiminde de devam ediyor.

Kentte ilk olarak Talas Belediyesi tarafından başlatılan uygulamayla hem hijyenik ortam oluşturuluyor hem de sokaklar, konteynerlerden yükselen çöp kokularından arındırılıyor.

22 ayrı yağ esterinden elde edilen parfümün kullanıldığı konteyner parfümleme uygulaması sayesinde yaz ayları başta olmak üzere yıl boyunca kötü kokuların önüne geçilmiş oluyor.

Oldukça ekonomik olan sistemde, parfümün 1 litresiyle yaklaşık 2 hafta boyunca uygulama yapılabiliyor.

Belediye Başkanı Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Muhsin Yazıcıoğlu ile Bekir Yıldız Bulvarı'nı TOKİ 1. etaba bağlayan ve Oto Servisçiler Sitesi ile Şeker Mahallesi'ne alternatif olan yolun çalışmalarını inceledi.

Bulunduğu kritik konum nedeniyle Kayseri'nin trafiğini rahatlatacak olan yeni ulaşım aksında çalışmaları takip eden Çolakbayrakdar, "Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor. Bunlar için emek, gayret ve yoğun çalışmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da Çolakbayrakdar'a yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya