Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

05.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:48
Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediyesi, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde 2 ayrı bağlantı yolu çalışması yapıyor.

Melikgazi Belediyesi, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde 2 ayrı bağlantı yolu çalışması yapıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde Gül Caddesi'nden Kadir Has Bulvarı'na iki ayrı bağlantı yolu yaptıklarını belirtti.

200 tona yakın dolgu malzeme sererek çalışmalara başladıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni bağlantı yollarımız ile seri ulaşım ve konforu sağlamak için güzel bir yol çalışması yaptık. Melikgazi'de önemli cadde ve bulvarlarda yenileme çalışması yaparken bir yandan da yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklar. Amacımız Kayseri'mizin daha yaşanabilir, daha planlı, daha imarlı yollarla donatılmasını sağlamak. Kısa zamanda çalışmaların birçoğunu tamamlayıp vatandaşlarımızı ulaşım noktasında rahat ettireceğiz."

Kocasinan Belediyesi

Kocasinan Belediyesi tarafından TOKİ 1, Oto Servisçiler Sitesi ve Şeker Mahallesi'ne yeni ulaşım aksı kazandırılıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yolla model şehir Kayseri'ye yakışır alternatif bir ulaşım imkanı sunacaklarını belirtti.

Geniş ve konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hava şartları elverdiğince gerek yenilenmesi gereken yollar, gerekse yeni yapılmakta olan yolların çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 2021 yılında hızla başladığımız yol çalışmalarıyla yeni bir ulaşım aksını Kayseri'mize kazandıracağız. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir Kocasinan'da yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Yeni yol, ciddi manada trafiği rahatlatarak, vatandaşlarımıza daha konforlu ulaşım imkanı sunacak."

Uzunluğu 400 metre ve genişliği 20 metre olan alternatif yola şu ana kadar 12 bin 256 ton dolgu malzeme serimi yapıldığını belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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