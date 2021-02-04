Kayseri'den kısa kısa

Kocasinan Belediyesinin, 2020 yılında yetkilendirdiği firma aracılığıyla ilçedeki binalarda kullanılan asansörlerin yüzde 99,69'unu güvenli hale getirdiği bildirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe sakinlerinin daha kaliteli ve güvenli bir yaşam sürmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini ifade etti.

Günlük binalarda asansörlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Çolakbayrakdar, "Şu anda Kocasinan Belediyesinin sınırları içerisinde 5 bin 293 asansörün 5 bin 249 tanesi aktif olarak denetimden geçirilmiş, kullanılabilir vaziyettedir. Diğerleri de ya kapatılmış ya da eksiklerin giderilmesi için süre verilmiştir. Bize düşen görev ise bu hassasiyeti bir toplumsal bilinç olarak gündeme getirmek ve yeşil etiketli asansörleri kullanmaktır." ifadelerini kullandı.

Melikgazi'nin nüfusu 44 ilden daha fazla çıktı

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını göre ilçe nüfusu 582 bin olarak belirlendi.

Verilere göre, ilçede ikamet eden nüfus 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 11 bin kişi artarak 582 bin 55 kişiye ulaştı.

Hizmetlerine artarak devam edeceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentte en çok nüfusa sahip ilçe olduklarını belirtti.

Kayseri nüfusunun 1 milyon 421 bin 455 kişi olduğunu kaydeden Palancıoğlu, "Türkiye genelinde 81 il ile kıyasladığımızda da 44 ilden büyük bir ilçe konumundayız. İlçemize yeni gelen vatandaşlarımıza 'hoş geldiniz' diyorum. İnşallah Melikgazi nitelikli imar planlarıyla bundan sonra da yeni gelen nüfusu ağırlamak için gayretli çalışmalarına devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Başkan Beyaz Masada Buluşması"nın 23'üncüsü gerçekleştirildi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın geleneksel hale getirdiği sosyal medya üzerinden "Başkan Beyaz Masada Buluşması"nın 23'üncüsü gerçekleştirildi.

Program başında gündeme dair görüşlerini anlatan Yalçın, geçen hafta tahsisi yapılan gezici kütüphanenin başta kırsal mahalleler olmak üzere kitaba ulaşmakta zorluk çeken herkese hizmet götüreceğini ifade etti.

Halef Hoca Mezarlığı'nda yapımı tamamlanan ilave mezarların satışa sunulduğunu kaydeden Yalçın, buradan mezar yeri temin etmek isteyenlerin cenaze hizmetleri birimine başvuru yapabileceğini aktardı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya