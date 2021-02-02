Kayseri'den kısa kısa

Hacılar Belediye Meclisi, salgından etkilenin kiracı esnafa indirim yapılması, pazarcılardan bedel alınmaması kararı aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şubat ayı meclis toplantısı meclis salonunda gerçekleştirilerek, 4 madde karara bağlandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, salgın sürecinden dolayı etkilenen ilçe esnafına yönelik İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda destek kararı aldıklarını belirtti.

Özdoğan, şunları kaydetti:

"Kira alacakları ile ilgili olarak yılbaşı itibariyle 2 yılda bir kira ihalesi yapıyoruz. Bu iki yıllık kiralarda biz yasanın öngördüğü ölçüde artış yapıyoruz. Hacılar Belediyesi olarak pandemi sürecinde kapalı kalan, verimi düşen işyerlerimiz oldu. Bu bağlamda toplamda yüzde 20 indirim yaparak kiracılarımızdan bedel alınmaması talebimiz oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlçemize kayıtlı 38 pazarcı esnafımız var ama 26 kişinin aktif olduğunu biliyoruz. Belediye olarak esnafımıza pandemi dolayısıyla bir desteğimiz olsun istedik. Pandemi sürecinde mağdur olan esnafımızdan ücret alınmaması konusu da oy birliği ile kabul edilmiştir."

Melikgazi'ye "Kamp Merkezi" ve "Kapalı Pazar Yeri" projesi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılında yapacakları projelerden Kamp Merkezi ve Kapalı Pazar Yeri projesinin Melikgazi'ye ayrıcalık katacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Palancıoğlu 2020 yılında güzel hizmetlere imza attıklarını belirtti.

Palancıoğlu, "Vatandaşlarımıza sürekli açık olacak kapalı pazar yeri sözümüz vardı. İnşallah kapalı pazar yerini şehrin merkezinde güzel bir noktada hayata geçireceğiz. Bu kapsamda meyve sebze ürünlerinin bulunduğu ve gün içerisinde sürekli vatandaşlarımızın uğrayıp alışveriş yapabilecekleri güzel bir proje olacak. İkincisi de kamp merkezi projemiz. Erciyes'e yakın bir noktada özellikle iş adamları, gruplar, okullar, şahıslar veya ailelerin 365 gün kullanabilecekleri çeşitli eğitim ve etkinliklerin yapılacağı bir yer olacak." ifadelerini kullandı.

Turizmi teşvik edecek bir proje hazırladıklarını aktaran Palancıoğlu, yılın her gününde kullanılacak kamp merkezinde 30-50 arasında bungalov evin yer alacağını kaydetti.

Öte yandan Palancıoğlu, Esenyurt ve Yıldırım Beyazıt mahallelerindeki pazar esnafına çorba ikram etti.

Palancıoğlu, "Bu şartlarda bizlere hizmet için emek veren pazar esnafımıza biz de belediye olarak destek olmak istedik. Kendilerine ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza sıcak çorba ikram ettik. Halkımızın ve esnafımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan