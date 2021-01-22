Kayseri'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'den kısa kısa

22.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:05
Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediyesinde 21 Ocak tarihinde nikah yoğunluğu yaşandı.

Melikgazi Belediyesinde 21 Ocak tarihinde nikah yoğunluğu yaşandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunda dün 28 nikah kıyıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Aile, toplumun en temel kurumlarından bir tanesi. Aileyi oluştururken evlilik ilk adımdır. 21 Ocak, 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü olması sebebiyle özel bir gün. Tarih olarak uyumlu bir gün. Çiftler tarihin uyumlu olmasını unutmamak açısından önemli olduğu için tercih ettiklerini belirtiyorlar. Gençlerimizin de inşallah bundan sonraki hayatları uyumlu olur. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında Allah-u Teala birlik ve beraberliklerini uyumlarını bozmasın diyorum. Çiftlerimize mutluluklar diliyoruz. Allah mesut etsin."

Kocasinan Belediyesi'nin Kocasinan Gönüllü Projesi

Kocasinan Belediyesi'nin Kocasinan Gönüllü Projesi kapsamında Sosyal Market'e yeni gelen kışlık kıyafetlerin dağıtımı devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre kıyafetlerini alan aileler Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar, birçok alanda çalışma yaptıklarını ve proje ürettiklerini ama en fazla mutluluk veren ve heyecan uyandıran işlerin başında sosyal belediyecilik adına yapılan hizmetlerin geldiğini belirtti.

Zümrüt Mahallesi'ndeki Sosyal Market'e yeni gelen 28 bin 692 kışlık kıyafetin 4 bin aileye dağıtımının devam ettiğini aktaran Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllü Projesine destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan pazar yeri ve esnaf ziyareti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede kurulu pazar yerini ve esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde kurulan pazar yerini ziyaret eden Özdoğan'a AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Esnafla sohbet eden Özdoğan, vatandaş ve esnafın taleplerini de dinledi.

Esnafa hayırlı işler dileyen Özdoğan, pazarda alışveriş yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Yaşar Güler Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Demet Şener Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 17:42:13. #1.14#
title