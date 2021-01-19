Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden dileyen vatandaşlar, kent merkezini ve Erciyes Kayak Merkezini 360 dereceli görüntüyle izleyebiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin akıllı şehircilikle ilgili projelerinden biri olan turistik kameralar, Türkiye ve dünyada büyük ilgi görüyor.

Vatandaşlar, "tv.kayseri.bel.tr" internet sitesinden Kayseri'de 20, Erciyes Kayak Merkezi'nde ise 12 turistik kamera ile 360 derece panoramik görüntüyle şehri canlı izleme imkanı buluyor.

Yüzbinlerce izlenmeyi bulan canlı yayınlarda Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Kalesi, Erciyes, Sivas Caddesi, Anadolu Harikalar Diyarı, Hunat, Talas gibi kentin tarihi, kültürel güzellikleri izleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, teknolojinin bütün imkanlarını kullandıklarını, turistik kameralar ile Türkiye ve dünyadan tüm vatandaşların Kayseri'yi canlı izleme imkanı bulduğunu belirtti.

Kayseri'de mezar yeri sıkıntısı yok

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mezar yeri açısından kentte herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını ve kentte define hazır 4 bin mezar yeri bulunduğunu açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada boş mezar yeri fiyatlarının 200 liradan başladığı belirtilerek, Şehir Mezarlığı ile Erkilet ve İldem mezarlıklarında yeni mezar yeri çalışmalarının da planlı şekilde devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, cenaze nakil ve defin işlemlerinin belediye tarafından ücretsiz karşılandığı, mezar yerlerinin fiyatlarının da 200 liradan başladığı belirtildi.

Gesi-İldem, Argıncık, Anbar, Erkilet Bülbül Pınarı ve gayrimüslim mezarlıklarında cenaze anında verilecek bir mezarın 200 lira olduğu, cenaze olmadan tahsis edilecek ya da topraktan mezar yerinin ise 5 bin ila 8 bin 500 lira arasında olduğu, Şehir Mezarlığı'nda eski mezarlık ve Taşlıburun mevkisinde farklı adalarda mezar yerlerinin de 11 bin 500 ile 40 bin lira arasında değiştiği bildirildi.

Danişmentgazi Mahallesi'ne yeni Kur'an kursu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Danişmentgazi Mahallesi'ne yapılan Fatma İmamoğlu Kur'an Kursu'nda incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi aldı.

Bölgede bir Kur'an kursuna ihtiyaç duyulduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Arsası ve projesi belediyemize ait olan bu güzel tesisi hızlı bir şekilde tamamladık. Özellikle aile yapısının bozulduğu, çeşitli ahlaki problemlerin yaşandığı günümüzde bu Kur'an kurslarının önemi çok daha fazla diye düşünüyorum. Aile yapımızı ve gençlerimizi korumamız lazım. İnşallah açılışını da yapıp en kısa zamanda hizmete girdiğini göreceğiz. Burada gençlerimize ahlak eğitimi verilecek."

Hayırsever Fatma İmamoğlu ise "Allah kısmet etti, bu günleri gösterdi bana çok şükür. Çok güzel bir yer oldu. Başkanımıza emekleri ve destekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kur'an kursunun giriş katında 4-6 yaş dönemindeki çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, dini ve ahlaki gelişiminin destekleneceği sınıf ve oyun odaları, birinci katta ise kadınların dini ve ahlaki eğitimlerini tamamlamalarına yönelik sınıflar ile toplu etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin