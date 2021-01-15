Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükkılıç, belediye salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, 2020 yılını acısıyla, tatlısıyla geride bıraktıklarını ifade etti.

Kayseri'nin birbirinden değerli zenginlikleri olduğunu dile getiren Büyükkılıç, "Kar yağdı, kayak merkezleri de elhamdülillah rahatladı. Biz kendi adımıza 2021 yılını turizm yılı olarak ilan edelim diyoruz. Bunun için de Kapuzbaşı da, Soğanlı da, Sultan Sazlığı da, Koramaz Vadisi de var. O kadar zenginliğimiz var ki konuşmakla bitmiyor. Bütün ilçelerimizin doğal güzellikleri bizim için çok önemli bir değerdir. İyi noktalara da geldik. Amacımız nimetlerin hepsinden insanlarımızın istifade etmesidir."

Yeşilhisar'ın uğrak yeri olmasını sağlamayı temin etmeleri gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, bunun da turizm ile olacağını anlattı.

Tarıma, hayvancılığa destek vermeleri gerektiğini salgın sürecinde gördüklerine dikkati çeken Büyükkılıç, hem ürün çeşitlendirmelerini hem de mevcut üretimleri daha katma değer sağlayacak şekilde pazarlamaları gerektiğini aktardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi nezdinde ilçelerin hepsinin tek vücut olduğunu düşündüğünü ifade eden Taşyapan ise Kayseri'de, Yeşilhisar'da da adeta bir cennetin içerisinde olduklarını kaydetti.

Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışların ülkenin gerçekleriyle örtüşmediğini öne sürdü

Son 10 yıldır memur maaşlarının enflasyonun bile altında kaldığını ve sürekli eridiğini öne süren Ünal, bu durumun küresel salgınla birlikte sürdürülemez bir hal aldığını, memur ve emeklilerin yoksulluk içinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumda olduklarını savundu.

Ünal, memur ve emeklilere yapılacak desteğin ekonomiye de can suyu olacağını ve piyasaların canlanmasını sağlayacağını belirten Ünal, "Bu çerçevede kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaş artışlarının gerçekleşen enflasyon, yoksulluk sınırı ve refah payının temel alındığı bir mantık içinde belirlenmesi lüzumludur. Ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve alım gücünü yükseltmek amacıyla memur ve emeklilere de bir destek paketi açıklanmasını ve kamu görevlilerine ek zam verilmesin talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri Nergis ve Ataş'tan, Palancıoğlu'na ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, 2020 yılında ilçede yapılan yatırım ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Milletvekillerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Palancıoğlu, 2020 yılında okuldan camiye, sağlık merkezlerinden, sosyal tesislere kadar birçok yatırımın hayata geçtiğini ifade etti.

Salgın yılı olmasına rağmen rekorlarla dolu bir seneyi geride bıraktıklarını, bu süre zarfında 170 kilometre asfalt serdiklerini, 70 bin adet 15 ila 50 yaş arası ağaç diktiklerini anımsatan Palancıoğlu, 100 park yaparak, en çok da çocukları sevindirdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya