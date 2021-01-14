Kayseri'den kısa kısa

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Özvatan Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Özvatan Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Özvatan Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin 3 yılı kapsadığını ifade etti.

Üyelerin ücretlerine ve sosyal haklarına yüzde 21 zam uygulanacağını kaydeden Çelik, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir'e sendikalarına göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürler etti.

Demir de toplu iş sözleşmesinin günümüz şartlarına göre iyi bir sözleşme olduğunu belirterek, her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Yunus Emre dönüşüm konutları birinci etabı sakinleri kura çekimiyle belirlenecek

Kocasinan'da Yunus Emre dönüşüm birinci etap konutları, 16 Ocak Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimiyle 336 aileye verilecek.

Mahallede 2017 yılında ev sahipleriyle birlikte kentsel dönüşümü başlatıp, köhne yapıları yıkan ve daha modern bir yapılaşmayla bölgeyi taçlandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını ifade etti.

Cumartesi günü saat 13.00'te noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimiyle 336 ailenin yeni yuvalarına kavuşturacağını belirten Çolakbayrakdar, "Bir yandan huzurlu yuvaları teslim ederken bir yandan da yeni etapların çalışmaları başlayacak. Dönüşüm kapsamında Yunus Emre, Gaziosman ve Yavuzlar olmak üzere bütün bu bölgeyi yenileyip, yeni Kocasinan için bir adım daha atacağız. İlçede kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla herkesin imreneceği ve yaşamak istediği bir bölge haline gelecek ve Kocasinan, Kayseri'nin yeni yüzü olacak." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 825 ailenin bu kışı sıcacık yuvalarında geçirdiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, Gaziosman, Cırgalan, Saraybosna, Yenidoğan, Oruçreis, Yeşil Mahalle, Sancaktepe, Boztepe ve Argıncık gibi ihtiyaç duyulan bölgelerde dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Geri dönüşümü simülasyon ile öğrenecekler

Türkiye Belediyeler Birliği ile Melikgazi Belediyesinin ortak yürüttüğü "Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması" kapsamında Melikgazi Geri Dönüşüm Tesisinde simülasyon eğitim odası oluşturulacak.

Türkiye Belediyeler Birliğine başvurusu yapılan sıfır atık projesi kapsamında ilk aşamada hareketli geri dönüşüm maketi yapılacağını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ikinci aşamada geri dönüşüm sisteminin anlatıldığı küçük ölçekli şehir maketi yapılacağını belirtti.

Araçların binalardan toplayıp geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırılmasına kadar tüm aşamaların hareketli maketlerle anlatılacağını aktaran Palancıoğlu, "Yani geri dönüşüm tesisinin robotik kodlamayla bir simülasyonu hazırlanacak. Bu kapsamda bir sergi odası yapılacak ve geri dönüşümü anlatmak istediğimiz öğrencilerimize bu simülasyon ile geri dönüşümün toplanmasından ayrıştırılmasına kadar tüm aşamaları göstereceğiz. Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarında en önemli etken eğitim ve farkındalık çalışmalarıdır. Bugünün çocukların geleceğin ebeveynleri olacağı bilinci ile eğitime her zaman önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya