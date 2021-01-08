Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

08.01.2021 19:23 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:23
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'de sıcak havanın ardından soğuk ve yağışlı havanın beklendiği bildirildi.

Kayseri'de sıcak havanın ardından soğuk ve yağışlı havanın beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülke yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek.

Bölge sorumluluk sahasında mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi ve salı artarak mevsim normallerinin 10 ile 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Çarşambadan itibaren kuvvetli soğukla mevsim normalleri civarına ineceği değerlendiriliyor.

Bölgenin kuzey kesimlerinde hafta sonu görülecek yağışların, çarşamba günü kuvvetli soğukla bölge geneline yayılarak, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kayseri Üniversitesi'nden ilk mezunlarına sembolik mezuniyet ve kuşak bağlama töreni

Kayseri Üniversitesince, ilk mezunları için yeni tip koronavirüs (Kovid-19 tedbirlerine uyularak sembolik diploma ve kuşak bağlama töreni düzenledi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 2018'de kurulan üniversitenin uygulama ve proje odaklı misyonuyla mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasında yer almak için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından okullarını birincilikle bitiren 11 öğrenciye kuşak bağlandı, ardından da diplomaları verildi.

Mezuniyet törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan ile Genel Sekreter Mehmet Akkuş ve senato üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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