Kayseri'den kısa kısa

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, Ekonomist Dergisi tarafından 16'ncısı düzenlenen araştırmada Anadolu'nun ilk 500'ü listesinde Kayseri'den 30 firma yer aldığı bildirildi.

ASKON'dan yapılan açıklamada Ali Özcan, Kayseri ekonomisinin gün geçtikçe değerinin arttığını belirtti.

Özcan, "Kayseri gelişimini her geçen gün artırarak devam ettriyor. Ekonomist Dergisi tarafından 16'cısı düzenlenen araştırmada Anadolu'nun ilk 500'ü listesinde Kayseri'mizden 30 firma yer aldı. Bundan 4 sene önce sadece 8 firmamız bu listede iken bugün ciddi bir artış olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelinen noktadaki başarıda emeği geçen herkesi tebrik eden Özcan, Kayseri'nin Türkiye'nin lokomotif gücü olduğunu aktardı.

Çolakbayrakdar'dan vergi affı çağrısı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, borç yapılandırmayla ilgili büyük kolaylıklar sunan 7256 Sayılı Vergi Affı çerçevesinde son günün 31 Aralık olduğunu bildirdi.

Ödemeleri belediyelerde yapılan emlak, reklam, çevre temizlik ve eğlence vergilerine dair borcu olanlar için büyük bir fırsat olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu yapılandırma hizmetinden faydalanmanız çok önemli. Çünkü sizlerin ödediğiniz vergiler daha iyi hizmetler olarak geri dönecek. Yatırılan her kuruş Kocasinan'a hizmet olarak geri dönecektir ve aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de teşvik edecektir. Belediye olarak yaptığımız projelerde ve hizmetlerde vergi ödemelerinin büyük bir payı vardır. Bu konuda özellikle vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları (ebelediye.kocasinan.bel.tr) internetten ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan