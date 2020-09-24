Kayseri'den kısa kısa

AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanlığı, 16 ilçede ihtiyaç sahibi çocuklara çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.

AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanlığı, 16 ilçede ihtiyaç sahibi çocuklara çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Eylül'de okulların kademeli olarak açılacağının duyurulmasının ardından İl Gençlik Kolları Başkanlığı kolları sıvadı.

Teşkilat üyeleri, 16 ilçede ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek çanta ve kırtasiye setinden oluşan malzemeleri öğrencilere bizzat ulaştırdı.

İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte okullarına kavuşan minikler, hediyeleri görünce büyük sevinç yaşadı.

Gülük Mahallesi'ndeki metruk yapılar yıkılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde kalan güvenlik, görüntü ve çevre kirliliği açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gülük Mahallesi'nde teknik ekip incelemesinde tespit edilen virane yapıların yıkıldığını belirten Palancıoğlu, "Can güvenliği için, mahallelerimizde tehlike arz eden, terk edilmiş metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Metruk binaları ilgili kurumlarımızla tespit edip, ev sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra da yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın güveni için bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya