Kayseri'den kısa kısa

Kocasinan Belediyesi, Yavuzselim ve Ahievran mahallelerini birbirine, daha sonra da Sivas Bulvarı'na bağlayan sokağın birinci etabında çalışmaları tamamladı.

Kocasinan Belediyesi, Yavuzselim ve Ahievran mahallelerini birbirine, daha sonra da Sivas Bulvarı'na bağlayan sokağın birinci etabında çalışmaları tamamladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, daha modern bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını aktardı.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yavuzselim Mahallesi 415. sokağın birinci etabında yenileme çalışması kapsamında 650 metre uzunluğunda 11 metre genişliğindeki yola 4 bin ton temel malzeme ile 10 bin 200 ton dolgu malzemesi kullanılarak, bin 250 ton asfalt serimi gerçekleştirildi ve yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

Keykubat'ın alt yapısı yenileniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Keykubat Mahallesi'nin alt yapısının yenilendiğini, mahallede yeni yeni binaların yükseldiğini ve her geçen gün bina sayısının arttığını belirtti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Şeker Fabrikası'nın karşısında yer alan, Yeni Sanayi Sitesi'ne yakın mahallenin cazibe merkezi olduğunu ifade etti.

Mahallenin yenilendiğini anlatan Palancıoğlu, "1960'lı yıllarında kurulan ve Kayseri'de 4-6 katlı ama bahçeli evlerin yer aldığı bir semtimizdir. Bu açıdan Keykubat Mahallesi geçmişi ile gelecek arasında adeta bir köprü niteliğindedir. Şimdi çok katlı modern yapılar ile adeta yenilenmektedir. Bu değişime uygun olarak belediyemizce bazalt zeminli otopark ve yaya yolu çalışması yapılmaktadır. 4 cadde, 12 sokak ile bunlara bağlantılı tüm yollarda asfaltlama çalışması yoğun bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yahyalı'da online bilgi yarışmasının ödülleri dağıtıldı

Yahyalı Belediyesi tarafından kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri dağıtıldı.

Yahyalı Belediyesi bahçesinde sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak düzenlenen ödül töreninde, lise ve ortaokul kategorilerinde 70 ve üzeri puan alan 60 öğrenciye ödül verildi.

Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bilgi yarışmasında siyer ve İslam tarihiyle ilgili sorular yer aldığını belirtti.

Öğrencileri tebrik eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Yahyalı'yı gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 'Evliyalar Diyarı' olarak bilirler. Güzel insanların yaşadığı yer olarak bilirler. Biz bunu korumak zorundayız. Her yaz mevsiminde belediye olarak öğrencilerimiz için çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu senede pandemi nedeniyle online bilgi yarışması düzenlemeyi uygun bulduk. Yarışmamızda başarı gösteren öğrencilerimize elektrikli scooter, dağ bisikleti, bisiklet, akıllı kol saati, yemek kartları ve futbol topları dağıtacağız. 220 öğrencimiz yarışmaya katıldı. 60 öğrencimiz dereceye girdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin