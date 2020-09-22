Kayseri'den kısa kısa Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olayı kınadı.

Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olayı kınadı.

Ünal, yazılı açıklamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gece gündüz demeden çalışan sağlıkçılara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hastanelerdeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılmasını isteyen Ünal, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde şifa dağıtmak için tüm gücüyle hizmet üreten ellerin, kendi canlarını korumak için kapıyı tutarak gövdelerini siper etmeleri şiddetin ulaştığı boyut ve sağlık çalışanlarındaki etkisini göstermektedir. Bu vahşete uğrayan sağlık çalışanı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve insanlıktan nasibini almamış saldırganların en ağır cezaya çarptırılmalarını, ihmali olanlardan da hesap sorulmasını istiyoruz. Sağlıkta şiddete ağır yaptırım, kesin çözüm için en kısa sürede somut adımlar atılmalıdır."

Kocasinan'da yeni açılan iş yerlerine çiçek gönderiliyor

Kocasinan Belediyesinden yeni açılan iş yerlerine "Hayırlı olsun" çiçeği gönderiyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafından yeni açılan iş yerlerine çiçek gönderiliyor.

Yeni açılan iş yerlerinin kent ekonomisine katkı sağladığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Özellikle ilçemizde açılan iş yerleri, büyümenin ve gelişmenin bir ifadesidir. Bizim en önemli hedeflerimizden biri, şehir ekonomisini büyütecek işler yapmak. İşin özü, insana hizmet etmek ve şehri güzelleştirmektir. Bu vesileyle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak olan yeni iş yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Çalış, akademisyenlerin tasarladığı "hayvan simülatörlerini" inceledi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Veteriner Fakültesi akademisyenleri tarafından öğrencilerin teşhis ve tedavi becerilerini geliştirmek için polyester kumaş, kauçuk, çelik, silikon gibi malzemelerle tasarlanan sığır ve at simülatörlerini inceledi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalış, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler öncülüğünde ERÜ akademisyenleri tarafından öğrencilerin prosedürleri tam olarak uygulayabilmeleri ve el becerilerini geliştirmeleri için tasarlanan hayvan simülatörlerini inceledi.

Rektör Çalış akademisyenleri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bu simülatörlerin dünyada bir tek şirket tarafından satışı yapılıyor. Şu anda üniversitemizde geliştirilmiş olan bu çalışma onların sattıklarından daha üstün. Öğrenci becerileri için önemli bir çalışma. Ama diğer üniversitelerimize de örnek olacak ve diğer üniversitelerimizin ihtiyaçlarını giderecek önemli bir çalışma bu. Teknoparkımız bünyesinde akademisyenlerimizin girişimi ile kurulan şirket vasıtası ile de ülkemizin milli gelirini artırmak için ihraç etme çalışmaları var. Uzaktan eğitimde hocalarımız online derslerinde bu simülatörleri de kullanacak. İnşallah öğrencilerimiz yüz yüze eğitime geldiklerinde de simülatörler üzerinde bizzat çalışma yapabilecekler. Prof. Dr. Ayhan Düzler ve ekibine teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Ayhan Düzler de geliştirdikleri simülatörün öğrencilerin eğitim sürecini kolaylaştırdığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan